AI映画がアカデミー賞公認映画祭へ進出

WAIFF 受賞作品がSSFF & ASIA公式招待作品として上映

WAIFF JAPAN実行委員（以下、WAIFF JAPAN）は、アジア最大級の国際短編映画祭である ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（Short Shorts Film Festival & Asia / 以下 SSFF & ASIA）とのパートナーフェスティバル連携を発表しました。

本連携により、「 WORLD AI FILM FESTIVAL 2026 in KYOTO」の主要受賞作品が、クリエイタープラットフォーム「LIFE LOG BOX（LLB）」を通じSSFF & ASIAの公式招待作品として上映される予定となります。

AIを活用した新しい映像表現の才能が、世界のショートフィルムシーンへと接続される新たな取り組みにぜひご期待ください！

AI映画から世界の短編映画シーンへ

WAIFF Kyotoは、AIを活用した映画やアニメーションなど、次世代の映像表現を対象とする国際映画祭として、2026年3月12日・13日に京都・ロームシアター京都にて開催

本映画祭は、ブラジル、韓国、中国、日本など世界各都市で開催される「Road to Cannes」ネットワークの一つとして位置づけられており、各都市の受賞作品は2026年4月にフランス・カンヌで開催されるWAIFF本大会へ進出します。

今回のSSFF & ASIAとの連携により、WAIFFで発掘されたAI映画のクリエイターが、世界最大級のショートフィルムプラットフォームへとつながる新たな道が開かれます。

AIによる新たな映像制作の仕組み生まれつつある中、映画祭同士が連携して次世代クリエイターの活躍の場を広げる試みです。

Short Shorts Film Festival & Asia（SSFF & ASIA）とは

ショートショート フィルムフェスティバル & アジアは、俳優・別所哲也によって1999年に創設された、日本発の国際短編映画祭です。

現在ではアジア最大級の国際短編映画祭として世界的に知られ、毎年世界100以上の国と地域から作品が集まり、数多くの映画監督やクリエイターが参加する国際的な映画文化のプラットフォームとなっています。

また、SSFF & ASIAは米国アカデミー賞公認映画祭であり、映画祭の受賞作品の一部には、アカデミー賞短編映画部門へのノミネート資格が与えられます。

2026年の映画祭（SSFF & ASIA 2026）も東京を中心に開催予定であり、世界中のショートフィルムが上映されます。

これまで数多くの若手映画監督やクリエイターを発掘し、世界の映画業界へ送り出してきた映画祭として高く評価されており、パートナーフェスティバルとして、なら国際映画祭、札幌国際短編映画祭、アシアナ国際短編映画祭（韓国）等と連携をしています。

今回のWAIFFとの連携は、AI映画という新しい映像表現と、ショートフィルム文化を牽引してきた国際映画祭との融合となります。

SSFF & ASIA

https://www.shortshorts.org/

SSFF & ASIA 2026 ティザーサイト

https://www.shortshorts.org/2026/





Short Shorts Film Festival & Asia（SSFF & ASIA）代表 別所哲也氏コメント

WAIFF KYOTO 初開催おめでとうございます！

そして、今回、パートナーフェスティバルとして 連携できること大変嬉しく思っています！

米国アカデミー賞公認の私達の国際短編映画祭は、2026年初夏28年目の歴史を刻みます。

世界へのグローバル ゲートウェイ フィルムフェスティバルとして、また21世紀型の新しい映像展覧の場として成長してきました。

生成AIというテクノロジーと、人類のストーリーテリングというクリエイティブがどのように映像未来地図を創りだすのか！

「人間はモノガタル存在である！」

日本から世界へ！

共にはばたきましょう！

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア

代表

別所哲也



LIFE LOG BOX（LLB）とは

スマートフォンやSNS、動画配信サービスなどの充実により、誰もが一クリエイターとしてコンテンツを創作し発信できるweb3時代。

国内外10万人以上のクリエイターとのネットワークを持つSSFF & ASIAと連動し、データを預けられるストレージサービスを軸にクリエイターの活躍をサポートしている動画運用プラットフォームです。

ローンチ後2年間でアカウント総数6万3000件以上、約54 00点の作品が登録しています。映画祭への応募はもちろん、世界中のクリエイターが作品情報を発信するポートフォリオや視聴権などを出品でき、ファンや企業も参加できるNFTマーケットプレイスを通じてクリエイターへの利益を還元する仕組みを構築。

さらに、年間を通じてクリエイターがLIFE LOG BOXに登録・出品した作品を、放送・配信事業者といったコンテンツバイヤーが買い付けるオンライン・シネマ・マーケットも展開しています。



LIFE LOG BOX

https://lifelogbox.com/ja/ https://market.shortshorts.org/ja/

オンライン・シネマ・マーケット

https://market.shortshorts.org/ja/

AI時代のクリエイターを世界へ

WAIFFは「AIは人間の創造性を拡張するパートナーである」という理念のもと、世界中のクリエイターに新しい映像表現の舞台を提供しています。

AIツールを活用した映画制作は、制作プロセス・ビジュアル表現・物語構造を大きく変えつつあり、映像制作の民主化を加速させています。

今回のSSFF & ASIAとのパートナーフェスティバル連携により、

WAIFFで発掘されたAIクリエイターが国際的なショートフィルムシーンへ進出し、AIと映画の新しい文化的接点を創出することが期待されています。

SSFF & ASIAは、LIFE LOG BOXを通じ、WAIFF参加クリエイターにSSFF & ASIAでの作品配信チャンスや、SSFF & ASIA オンライン グランド シアター（オンライン会場）を無料で鑑賞できるご優待パスポート等の特典付与を予定しています。

WORLD AI FILM FESTIVAL KYOTO 2026 開催概要

イベント名 WORLD AI FILM FESTIVAL KYOTO 2026

日程 2026年3月12日（木）～13日（金）

会場 ロームシアター京都 サウスホール

主催 WAIFF JAPAN 実行委員会

WAIFFは、元Apple COOのマルコ・ランディによって創設されたAI映画に特化した国際映画祭です。2025年にフランス・ニースで開催された第1回では、世界53カ国から1,500作品以上のAI映画が応募され、AIと映画の未来を議論する国際的なプラットフォームとして大きな注目を集めました。

WAIFF https://worldaifilmfestival.jp/