【広島県江田島市】島グルメを味わう「島うまFES2026」開催

瀬戸内海に浮かぶ広島県江田島市で、食の祭典「島うまFES2026～江田島グルメがここに集結～」を開催し、約4,000人が来場。当日は、牡蠣やオリーブなど島の恵みを味わえる27店舗の飲食ブースが集結し、来場者投票で『２代目えたじまグルメ王』が決定。島の新たな名物が誕生しました！

イベント概要

2026年2月8日（日）に、島の“うまいもの”が一堂に集まる食の祭典『島うまFES2026』 を開催。昨年「カキ祭」と合同で実施しましたが、今年はカキの確保が難しい状況を踏まえ、名称を「島うまＦＥＳ」として開催。関係団体の皆様のご協力のもと、日本トップクラスの生産量を誇る牡蠣だけでなく、オリーブや柑橘など江田島ならではの特産品を生かした多彩なグルメが集結しました！

当日は約4,000人が来場し、会場は終日、多くの笑顔と活気に包まれました！

来場者の投票により『２代目えたじまグルメ王』を決定！

市内産品を使用した23店舗の『えたじまグルメ』の中から、来場者の投票によりグランプリ、準グランプリ、特別賞を選出するコンテストを開催。投票総数は706票にのぼり、『２代目えたじまグルメ王』が決定しました！

受賞メニューは、各店舗で販売を開始しており、今後１年間、江田島市が積極的にＰＲを展開し、島の新たな名物として発信していきます！

※「江っ！うま！シシグパン」は、今後不定期で販売予定。

『２代目えたじまグルメ王』を紹介!!

＼えたじまグルメ王（グランプリ）／

江田島カキちゃんぽん

Sugos Cafe（江田島市大柿町大君2389-2・WEB：https://sugos.jp/workcafe-yohac）

初代えたじまグルメ王「江田島牡蠣麻婆丼」に続き、２年連続受賞の快挙となりました！

江田島産カキと地元野菜をふんだんに使用した、“オール江田島”の一杯です。特大サイズの牡蠣は、バターでさっと火入れすることで縮みにくく、ぷりっとした食感を実現。りんりんの木耳やキャベツ、白菜などの地元野菜は炒めすぎない絶妙な火加減で甘味を引き出し、素材の力を最大限に生かしています。

～受賞コメント～

２年連続で受賞でき、大変光栄です。当日はどの店舗も魅力的で、まさか自分たちが選ばれるとは思っていませんでした。「江田島カキちゃんぽん」は、ランチタイムで販売を開始していますので、ぜひお店で、こだわりの一杯をお召し上がりください！

＼準グランプリ／

鯛雅の鯛めし

鯛めし製造直売所「鯛雅（たいが）」

（江田島市大柿町大原261・WEB：https://tsuboki-ryokan.stores.jp/）

身の締まりと脂の乗りが絶妙な真鯛を厳選。身を贅沢に入れるだけでなく、アラから丁寧に引いた出汁で炊き上げることで、一粒一粒に鯛の深い旨味を凝縮させた逸品です！

～受賞コメント～

「鯛雅の鯛めしを食べに江田島市へ行こう！」と思っていただけるよう、変わらぬ味を守り続けていきたいです。また、現在新たな挑戦として、驚きのある一皿を皆様にお披露目できる日が近づいていますので、どうぞ楽しみにお待ちください。

＼特別賞／

江っ！うま！シシグパン

てくてくのさつまいも本舗＆江田島小学校６年生

（江田島市大柿町柿浦2065-10・WEB：https://tektek-satsumaimo.co.jp/eat-processing-sales/sweet-potato-shop/）

フィリピン料理「シシグ」をアレンジし、江田島産のシャキッとしたきゅうりを一緒に炒めました。さらにレモンを加えることで、さっぱりとした味わいに仕上げています。トッピングの目玉焼きも相性抜群の一品です。

～受賞コメント（江田島小学校６年生一同）～

２月８日（日）に「島うまFES2026」がありました。たくさんの人がチラシを見て来てくれたり、食べた人が「おいしい」と言ってくれたりして、とてもうれしかったです。チラシを配ったとき、「絶対食べに行くね」と声をかけてくれた人もいて、勇気を出して声をかけてよかったと思いました。授賞式では特別賞をもらい、とてもうれしかったです。

ステージイベント

会場ではステージイベントも開催。Nintendo Switch 2 ・Nintendo Switch用ゲーム『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』に広島県「江田島駅」が搭載されたことを記念し、「桃鉄」メインキャラクターの「桃太郎」がスペシャルゲストとして登場。江田島市の牡蠣の妖精「えたぼう」と土手市長とともに、ミニクイズ大会を実施し、会場は大いに盛り上がりました。

また、江田島市出身の三浦マイルドさんによるトークショーや、地元団体による和太鼓演奏や海上自衛隊幹部候補生学校による詩吟、ダンスのほか、柑橘品評会表彰式が執り行われるなど、多彩なプログラムが来場者を楽しませました！

江田島市の魅力

江田島市は、瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな島のまちです。穏やかな海と温暖な気候に恵まれ、牡蠣や鯛をはじめとする海の幸、オリーブや柑橘などの農産物が四季を通じて楽しめます。

春の観光シーズンには、市内の桜スポットで花見を楽しむことができ、瀬戸内の穏やかな景色とともに心地よい時間がなれます。海岸線沿いを爽快に走るサイクリングや、波音に耳を傾けながらの海辺の散策など、自然を身近に感じる島時間を満喫できます。

広島市内から船で約30分というアクセスの良く、気軽に非日常を味わる旅先としても人気です。

“食”をきっかけに、ここでしか味わえない一皿と、ここでしか出会えない景色が、皆さまをお待ちしています。

▶江田島市の観光情報はこちら（観光協HP）：https://etajima-kanko.com/

