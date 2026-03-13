竹芝地区における産官学連携によるまちづくりイベント「第6回竹芝みなとフェスタ」を開催

東急不動産株式会社

一般社団法人竹芝エリアマネジメント（本社：東京都港区、代表理事：平地稔）※1、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野浩明）、鹿島建設株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：押味至一）は、国土交通省が推進する官民連携まちなか再生推進事業の実施事業者として、港区と産官学連携のエリアプラットフォーム「竹芝Marine-Gateway Minato協議会」（所在地：東京都港区、会長：港区芝地区総合支所長）を立ち上げ、竹芝地区での共創型まちづくりに取り組んでいます。この度、竹芝地区の魅力をより多くの方々に知っていただくため、3月14日(土)（※13日(金) 竹芝Marine-Gateway Minato協議会会員向けイベントとして一部開催）に「第6回竹芝みなとフェスタ」を開催することをお知らせいたします。

※1:竹芝地区においてエリアマネジメントを推進する団体

イベントコンテンツ

【イベント名】第6回竹芝みなとフェスタ

【開催期間】2026年3月14日(土) 11:00～18:00（一部9:00～）

（※13日(金) 竹芝Marine-Gateway Minato協議会会員向けイベントとして一部開催）

【開催場所】東京ポートシティ竹芝、ウォーターズ竹芝 他

【主催】竹芝Marine-Gateway Minato協議会

【共催】竹芝地区まちづくり協議会

【協賛】東急不動産株式会社/鹿島建設株式会社

一般社団法人竹芝タウンデザイン

【後援】東京都/愛宕二の部地区連合会/公益財団法人東京都島しょ振興公社

MUSIC CONTENTS～音楽コンテンツ～

■SAKURA MUSIC FES.

竹芝エリアに春を告げ、最新の音楽シーンを創り出すフェス形式のイベントです。出演アーティストに「Ryo’LEFTY’Miyata」「友希」「ASH DA HERO」「上野大樹」「吉田山田」が登場！また港区所在の大使館のステージや、東京諸島出身のアーティスト、港区内の小中学校、神明子ども中高生プラザの皆様による演奏等も予定しています。

▸日時：3月14日（土）9:00～18:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ポートホール・ポートプラザ、ウォーターズ竹芝 芝生広場

▸備考：一部事前申し込みによる有料コンテンツあり（SAKURA MUSIC FES. | -花ひらく音、竹芝の音。 -(https://www.sakuramusicfes-takeshiba.com/)）

TOKYO ISLANDS CONTENTS～東京諸島魅力体感コンテンツ～

■八丈島・青ヶ島復興応援マルシェ

伊豆諸島・小笠原諸島の食や情報を楽しめる「東京諸島マルシェ」！今年は、2025年10月の台風で被災した、八丈島と青ヶ島の復興を応援するマルシェになっております。島のじまんの味をお楽しみください！東海汽船の人気キャラクター「さるびあ丸」もやってきます。

▸日時：3月14日（土）11:00～売り切れ次第終了

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ポートプラザ

■東京諸島食材キッチンカー

八丈島でラーメン屋を営んでいる「蓮華」様が今年も出店！今年は東京諸島の食材を使い、パエリア・タコス・ミネストローネ等を提供いただく「SOL y MAR paella」様も出店予定！

▸日時：3月14日（土）11:00～売り切れ次第終了

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ポートプラザ

■八丈太鼓体験ワークショップ

八丈太鼓をたたいてみよう！港区で活動する「はなみずき」による八丈太鼓の体験会を開催！「二人打ち」という伝統的なスタイルに挑戦しよう！

▸日時：3月14日（土）13:00～14:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ポートプラザ

■八丈島写真展

2025年10月の八丈島と青ヶ島の台風被害からの復興をテーマに、八丈島在住の写真家の平田龍乃介さんによる写真展を開催

▸日時：3月14日（土）9:00～18:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ホワイエ

▸備考：3月11日（水）～27日（金）までは東京ポートシティ竹芝オフィスタワー3階まちづくりプラザにて開催

MINATOKU TAKESHIBA CONTENTS～港区竹芝コンテンツ～

■大使館マルシェ ～パスポートいらずの世界旅行へ～

今年は、世界各国の大使館がみなとフェスタに初登場。各国の料理やスイーツを味わいながら、躍動感あふれる音楽やダンスに身体が自然と動き、会話も弾む。職人技が光る民芸品に触れれば、手しごとのぬくもりや国のストーリーがぐっと身近に。子どもも大人も、新しい“好き”に出会える一日。世界を巡る気分で、笑顔いっぱいの時間をお過ごしください。

▸日時：3月14日（土）11:00～18:00

▸会場：竹芝みなと通り 東京ポートシティ竹芝前

▸出店国：ウクライナ大使館、エクアドル共和国大使館、エリトリア国大使館、ガーナ共和国大使館、キルギス共和国大使館、シリア・アラブ共和国大使館、ジンバブエ共和国大使館、ハンガリー大使館、ホンジュラス共和国大使館、リトアニア共和国大使館、ルーマニア大使館※50音順

■ヨンナナmeets ごちそう発見マルシェ!

代表の東海林温が主催する「ヨンナナmeets」。全国の地域＆農家とあなたを繋ぐ限定の品々を用意しました。

▸日時：3月14日（土）11:00～18:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ホワイエ

■こどもあそびば

移動式遊び場『からふる号』が竹芝にやってくる！いろいろな遊具で、楽しく遊ぼう！

▸日時：3月14日(土) 11:00～17:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 ホワイエ

■東京諸島写真展＆竹芝かるた読み札募集パネル展示

東京諸島への定期便が出航する竹芝で、東京諸島の美しい自然や文化の写真を展示します。竹芝かるた企画の読み札一次募集についてもお知らせ中！

▸日時：3月9日(月)～4月7日（火）

▸会場：歩行者デッキ 浜松町駅側（港歩行者専用道第8号線）

■超人スポーツ体験

竹芝エリア発祥のスポーツ！人間の身体能力を拡張する人間拡張工学に基づき、すべての参加者が楽しめるスポーツです！今年は新たにスピリットオーバーフローが登場！

▸日時：3月14日(土) 11:00～18:00

▸会場：東京ポートシティ竹芝 1階 タリーズコーヒー前

■港区観光ボランティアガイドによる まち歩きツアー

鉄道開業の地「新橋」から伊豆・小笠原諸島の玄関口「竹芝」へ

▸日時：3月14日(土) 10:00～12:00

▸会場：詳細は港区観光協会ホームページをご覧ください