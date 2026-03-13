「さらば青春の光の100億円プロジェクト」第15弾の配信が決定 | 鹿児島から世界へ″石原牛″を手掛ける″マル善″潜入
株式会社Full Bet Group（以下「Full Bet Group」）（ https://fullbet-group.co.jp/ ）の子会社である株式会社Full Bet Marketing（以下「Full Bet Marketing」）（http://fullbetmarketing.co.jp/）は、芸人 さらば青春の光がMCを務めるYouTube番組「さらば青春の光100億円プロジェクト」（https://saraba-100project.com/）第15弾配信が決定。
配信第15弾では、海と山に囲まれた自然豊かな鹿児島県で、牛飼いの技術の集大成である最高品質の黒毛和牛を「石原牛」を育てる株式会社マル善（https://ishihara-gyu.jp/）に潜入しました。
「さらば青春の光の100億円プロジェクト」
「さらば青春の光」の事務所である「ザ・森東」が年商100億円企業を
目指すために、今勢いのある企業から成長のヒケツを学ぶ番組！
社長やキーマンを招いてスタジオトークや、会社内への潜入取材で社長の人柄や経営に対する思い、社風や社員の働く様子など会社の魅力を就活生たちに伝えます！
目指すは「ザ・森東、年商100億円」！さあ、毎回どんな経営の学びがあるのか！？
公式HP :
https://saraba-100project.com/
番組を視聴する :
https://youtu.be/TGWxfGjBN78?si=JUOFQr4yOvKXeE73
おもしろく・楽しく・まじめに企業の魅力を引き出す新感覚の番組を、YouTubeにて配信！
第15弾 配信詳細
出演企業：株式会社マル善
HP：https://ishihara-gyu.jp/
お問い合わせ：https://ishihara-gyu.jp/app/contact/
配信予定日：2026年3月13日 19:00予定
会社概要
会社名：株式会社Full Bet Marketing
設立 ：2024年12月20日
本社 ：〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー6階
代表者：白倉 貴之
事業内容：マーケティング事業
関連会社：
株式会社Full Bet Group（https://fullbet-group.co.jp）
株式会社HRteam（https://hr-team.co.jp/）
株式会社プロの副業（https://profuku.co.jp/）
社名 ：株式会社Full Bet Group
設立年月日：2013年11月29日
所在地 ：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー6階
代表取締役：白倉 貴之
事業内容 ：持株会社としてのグループ全体の戦略立案、IR・広報、経営方針策定および経営管理等
URL ：https://fullbet-group.co.jp/