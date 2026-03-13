業界最速級※の米国株APIトレードができる「moomoo OpenAPI」登場 - moomoo証券

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、国内の証券会社としては業界最速級(*1)の米国株APIトレードを可能にする「moomoo OpenAPI」の提供を開始いたしました。これにより、個人投資家が自作のプログラムを用いて、米国株のリアルタイムデータの取得から自動売買までをプロ仕様のスピードで実行することが可能となります。

「moomoo OpenAPI」で実現できること

国内の証券会社において業界最速級の米国株APIトレードを実現

本サービスを活用することで、投資プロセス全体の効率化と自動化を実現します。

「moomoo OpenAPI」の3つの特徴

- 相場データのリアルタイム取得株価、板情報、約定データなどを取得し、独自の分析に活用できます。- 自動売買の実行プログラムによる自動発注や、損切り・利確ルールの徹底、アルゴリズムトレードが可能です。- 外部ツール連携ExcelやGoogleスプレッドシート、自作ダッシュボードとのスムーズなデータ連携を支援します。- バックテストと検証過去データを用いた戦略検証に加え、ペーパートレード（模擬取引）によるリスクゼロの動作確認が可能です。

主要なネット証券や競合他社と比較して、本サービスは特に「米国株」と「開発環境」において圧倒的な優位性を持っています。

- 米国株APIトレードにおける圧倒的なスピード国内主要ネット証券では対応が難しい「米国株の自動売買」に完全対応。世界2,900万人以上を支えるグローバルな技術基盤により、取引所直結の高速発注環境を実現しました。ミリ秒単位の差が成否を分けるアルゴリズム取引において、極めて低レイテンシ（遅延時間）な取引体験を提供します。- 豊富な主要言語と多様なOSに対応した公式SDKを無料提供Python、Java、C#、C++、JavaScriptの主要言語を網羅し、WindowsやmacOSだけでなくUbuntuやCentOSなどの幅広いOSに対応した公式SDK（ソフトウェア開発キット）を無料で提供しています。特にPythonでは、簡単なコマンドのみですぐに開発環境を構築でき、投資家の利便性を飛躍的に高めています。- プロ向けデータの提供単なる株価だけでなく、moomoo証券の強みである「大口投資家の動向」や「空売りデータ」も取得可能。個人投資家がアクセスできるデータの質と量において極めて高い水準を誇ります。

moomoo証券の「moomoo OpenAPI」詳細については、こちら(https://www.moomoo.com/ja/OpenAPI)をご確認ください。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,900万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※3)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※4)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※5)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道(https://www.moomoo.com/jp/experience-store?chain_id=mgD04v1-0_7rUa.1kqk9q0&global_content=%7B%22promote_id%22%3A13328%2C%22sub_promote_id%22%3A2%2C%22f%22%3A%22mm%2Fjp%22%7D)」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。

※1 米国株APIを提供する主要各社（ウィブル証券、サクソバンク証券、インタラクティブ・ブローカーズ証券）の公開データに基づき比較（弊社調べ 2026年3月13日時点）

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q4の決算公告。

※3 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※4 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※5 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。



【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。