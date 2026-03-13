大人気イケメン役者育成ゲーム『A3!』より、MANKAI SHOT BOX夏組が受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

『A3!（エースリー）』とは、プレイヤーが劇団の主宰兼『総監督』となり、個性豊かな劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーを楽しめるイケメン役者育成ゲーム。ダウンロード数は800万を突破し、2026年1月には9周年を迎えた人気作品です。この度、本作の新商品が登場いたします。

『A3!』より満開Shot開花後イラストを使用したバースデーセットが登場です！アクリルパネル、缶バッジ、フレーム付きフォトカード、ころっとの豪華4点セット。アクリルパネルはこちらのセットだけの特別なアイテム！

缶バッジは背景がキラキラ輝くグリッター仕様。フレーム付きフォトカードのイラスト部分は、透明感あふれるクリア仕様に。ころっとはアクリルの「ふち」部分が組の「カラー」になっており、置いた場所を彩る華やかなデザインのアクリルフィギュアです。こちらの3点は単体販売もございます。

こちらの豪華セット商品の受注期間は2026年3月13日～3月22日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/a3_mankaitreasurebox2_summer.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

MANKAI SHOT BOX 夏組(全6種)

【価格】

各3,850円（税込）

【サイズ】

・アクリルパネル：約12×16cm

・缶バッジ：直径約5.6cm

・フレーム付きフォトカード：約9.8×6.5cm

・ころっと：約6×6cm以内

【受注期間】

2026年3月13日～3月22日

【発売日】

2026年6月5日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)Liber Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■『A3!』公式サイト： https://www.a3-liber.jp/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。