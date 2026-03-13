EKAL POP UP SHOP開催 at NEWoMan 横浜
4月7日(火)より、NEWoMan 横浜にてPOP UP SHOPをオープンします。
POP UP期間中、税抜 10,000円以上お買い上げのお客様に「EKALオリジナルてぬぐい」をプレゼントいたします。
【開催期間】
【開催場所】
長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」。
ぜひこの機会にお立ち寄りください。
2026 SS LOOKページでも多用した「マーブルバンダナ」の2色をてぬぐいサイズに落とし込んだ特別仕様のノベルティです。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
2026年4月7日(火)～5月6日(水)
NEWoMan 横浜 Lab 7F
営業時間：平日11:00～20:00 / 土日祝10:00～20:00