EKAL POP UP SHOP開催 at NEWoMan 横浜

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」。

4月7日(火)より、NEWoMan 横浜にてPOP UP SHOPをオープンします。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

POP UP期間中、税抜 10,000円以上お買い上げのお客様に「EKALオリジナルてぬぐい」をプレゼントいたします。

2026 SS LOOKページでも多用した「マーブルバンダナ」の2色をてぬぐいサイズに落とし込んだ特別仕様のノベルティです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【開催期間】

2026年4月7日(火)～5月6日(水)

【開催場所】

NEWoMan 横浜 Lab 7F

営業時間：平日11:00～20:00 / 土日祝10:00～20:00