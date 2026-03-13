三井住友カード、ツタロック2026で来場者向け協賛ブースを出展 オリジナルタオルやステッカーをプレゼント
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西幸彦、以下「三井住友カード」）は、「ツタロック2026」に協賛し、会場内に特設ブースを出展します。学生・若者世代をはじめとする来場者に向け、会場ならではの体験価値を提供し、参加者にはオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施します。
三井住友カードは、音楽フェス「ツタロック2026」に協賛し、来場者がよりフェスを楽しめる特別企画として会場内に三井住友カードブースを出展します。
本ブースでは、フォトブースでの写真撮影とSNS投稿を通じて楽しめる参加型のSNSキャンペーンを実施、さらに、ここでしか手に入らないオリジナルノベルティをご用意しています。
■フォトブース
ブース内には、三井住友カードオリジナルフォトブースで写真を撮影する企画を準備しています。
※デザインは変更になる可能性がございます。
フォトブースイメージ
■ フォトブース＆SNSシェアキャンペーン
ブース内に設置されたフォトブースで写真撮影を行い、その場でXに投稿いただくと抽選に参加できます。
＜参加方法＞
1.フリップに"推し曲"を記入
2.フリップを持ってフォトブースで写真を撮影
3.その場で写真をXにシェア
4.投稿画面を提示して抽選に参加
当選された方には、三井住友カードオリジナルフェイスタオルをプレゼント。ツタロック2026とコラボした限定デザインです。
※ノベルティは数に限りがございます。
撮影イメージ(左)と三井住友カードオリジナルフェイスタオル(右)
■ アンケート回答で全員にプレゼント
さらに、スマートフォンでアンケートにご回答いただいた方全員に、三井住友カード オリジナルステッカーをプレゼントします。ツタロック2026とコラボした限定デザインになっています。
※ノベルティは数に限りがございます。
三井住友カード オリジナルステッカー
三井住友カードは「ツタロック2026」を通じて、音楽フェスの体験価値をさらに高める取り組みを展開します。フェスにご来場の際は、ぜひ三井住友カードブースへお立ち寄りください。
ツタロック2026 開催概要
イベント名：ツタロック2026
開催日程：2026年3月20日（金）～3月22日（日）
開催時間：9:00～21:40
会場：幕張メッセ
三井住友カード公式ページ
https://www.smbc-card.com/nyukai/index.jsp?dk=sp_083_0023478