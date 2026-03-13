春の『おめでとう』承ります　　花の配送サービス「Hanasaku　Okinawa」がオープン　就任祝い・昇進祝い・開店祝いなど幅広いシーンに対応　沖縄向けの花の配達はお任せ！

株式会社沖縄タイムス社

沖縄タイムス社（瑞慶山秀彦社長、那覇市）の子会社・タイムスアドネクスト（石川達也社長、那覇市）が法人向け祝い花・供花を中心としたECサイト「Hanasaku Okinawa」(https://hanasaku.okinawa)を開設しました。

各種の花を取り揃え、全国各地への配送も可能

サイトでは、胡蝶蘭（3本立・5本立）、スタンド花、観葉植物、供花など、ビジネスシーンやご葬儀・ご法要にふさわしい商品を用途別・価格別に分かりやすく掲載しています。

☆沖縄県内配達対応

☆沖縄県外へのご注文にも対応（全国手配可能）

☆法人様向け請求書対応可能

☆用途に応じた立札・名札対応

☆土/日/祝祭日のご注文・配達にも対応

「Hanasaku Okinawa」はパソコンでもスマートフォンでも、スムーズに注文可能です

開店祝のスタンド花のイメージサイト開設キャンペーンとして、新規会員登録と初回購入の法人様に、次回注文時に使える1,000ポイントを還元

開店祝いや、ご不幸など、平日以外の対応が必要な場面でも利用いただけるため、企業の総務担当者様にとり安心して活用いただける仕組みとなっています。

※本リリース内の祝花の写真はイメージ写真です。季節や地域により形状が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

春は人事異動など祝い事の多いシーズン。

各種イベントごとなどへも、合わせてご活用ください。

ご注文は

https://hanasaku.okinawa

または以下QRコードから

「Hanasaku Okinawa」サイトのORコード

お問い合わせ・ご注文は

株式会社 タイムスアドネクスト

〒900-0015

沖縄県那覇市久茂地２-２-２ タイムスビル１０F

電話 ０９８（９４１）５１２６

営業時間１０時～１７時