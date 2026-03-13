3rdユニフォームデザインならびに着用日決定のお知らせ

ライジングゼファーフクオカ株式会社

ライジングゼファーフクオカ株式会社（所在地：福岡市東区、代表取締役社長：古川宏一郎）は、終盤戦に向けて「ONE FUKUOKA（福岡一丸）」をテーマにした3rdユニフォームを着用することとなりましたのでお知らせいたします。

2025-26シーズンの3rdユニフォームは、「福岡一丸」をコンセプトにデザインされています。福岡には、それぞれの地域が育んできた文化があります。福岡の歴史とともに受け継がれてきた「博多織」、そして北九州の地で生まれた「小倉織」。異なる地域の文化が重なり合い、ひとつの福岡が形づくられています。

今回のユニフォームでは、博多織と小倉織の文様をデザインに取り入れ、福岡の文化と地域のつながりを表現しました。さらに、ユニフォームには福岡県のシルエットを落とし込み、福岡県をホームタウンとするライジングゼファーフクオカが、福岡県全体とともに戦うクラブであることを象徴しています。

胸に刻まれる言葉は 「ONE FUKUOKA」。それは、選手、ブースター、パートナー企業を含むすべてのステークホルダーの皆さま、そして福岡のすべてのまちの想いを織りなして、福岡一丸で戦うという意志。ライジングゼファーフクオカは、このユニフォームとともにシーズン終盤戦を戦い抜き、B2優勝、そしてBプレミア最短参入を見据えた「平均入場者数4,000人」の達成を目指して参ります。

着用ゲーム

■第28節 4月1日（水）熊本ヴォルターズ戦（19:00 TIP OFF）／福岡国際センター

■第31節 4月17日（金）横浜エクセレンス戦（19:05 TIP OFF）／照葉積水ハウスアリーナ

■第31節 4月18日（土）横浜エクセレンス戦（14:20 TIP OFF）／照葉積水ハウスアリーナ

■第32節 4月25日（土）ベルテックス静岡戦（17:05 TIP OFF）／北九州メッセ

■第32節 4月26日（日）ベルテックス静岡戦（15:05 TIP OFF）／北九州メッセ

3rd ユニフォームパートナー

■ フロント（肩）：株式会社やずや

■ バック（腰）：株式会社明治産業

■ パンツ（右前）：株式会社ザザホラヤ、株式会社タチカワ

■ パンツ（左前）：Gcomホールディングス株式会社、株式会社九州建工

■ パンツ（右後）：学校法人麻生塾 麻生専門学校グループ