【HERA】肌づくりの起点から完成度を設計する、マルチ機能プライマー〈コレクティングベースUV〉が新登場

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、肌づくりの起点から完成度を設計する、マルチ機能プライマー〈コンフィー コンディショニングエッセンス〉を2026年4月1日(水)に全国発売いたします。

均整という、美を

肌づくりの起点から完成度を設計する、マルチ機能プライマー

コレクティングベースUV

SPF 50+ / PA ++++

内容量： 35ml

価格：税込5,610円（税抜5,100円）

＜商品特徴＞

UVカットと肌トーン補正の両立を叶えるマルチ機能プライマー

国内最高基準値のUV防御効果で、強力な紫外線から肌を守りながら、

澄みわたるアイボリーカラーが、肌のキメとトーンを美しく補正。

ほのかに赤みを帯びたピグメントにより、肌と自然に調和しながら均一感をもたらし、

内側からにじむような血色感と、明るくいきいきとした表情を演出。

毛穴まで繊細に包み込み、端正に整えるエッセンス発想のテクスチャー

微細化したマイクロパウダーが、毛穴などの凹凸をきめ細やかに補正する

Micro Pore Coloring CoverTM（マイクロポアカラーリングカバーTM）技術を採用。

また、コラーゲン*1、ヒアルロン酸*2、植物性ペプチド*3など、スキンケアリング成分74％*4 配合。

水分エッセンスのようにやわらかくしなやかに伸び広がり、薄膜でありながら高い密着感を実現。

ベタつきのないさらりとした仕上がりで、

肌づくりの起点からトーンと肌印象を精巧に整え、ベースメイクの完成度を引き上げる。

ソフトブラー効果で描く、凛と澄んだ表情

ふんわりとしたヴェールのように光をやわらかく拡散し、均一でなめらかな肌へ。

過度に覆い隠すのではなく、必要な部分だけをしなやかにぼかす設計。

フィルターを重ねたような上質なマット感が、

端整で澄みわたる肌印象をもたらし、凛とした佇まいを引き立てる。

*1 加水分解コラーゲン（保湿成分）、*2 ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）、

*3 加水分解野菜タンパク（整肌うるおい成分）、*4 水を含む

【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

https://jp.hera.com/

■HERA日本公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez

■HERA日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/herabeauty_jp

■HERA日本公式X

https://x.com/herabeauty_jp