サマンサタバサプチチョイスから春にピッタリな花柄デザインがポイントのFlower Seriesが登場！
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区)は、『Samantha Thavasa Petit Choice(サマンサタバサプチチョイス)』から、
2026 Spring CollectionよりFlower Seriesを販売する。
サマンサタバサプチチョイスらしい上品さもありながら可愛らしい
パステルカラーのピンクと、“蕾”のような小さい花柄とマッチし、ガーリーな印象を
与えるホワイトの2色を展開。
それぞれのカラーによって、異なるイメージをお楽しみいただけます。
■特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2603a1/
【パスケース】\14,300-（オフホワイト・ピンク）
厚みがあまり出ないスマートな２つ折りデザイン。
チェーンが付属しているので、バッグにも付けられるのが嬉しいポイント◎
カードは5枚収納可。
【折財布】\20,900-（オフホワイト・ピンク）
3つ折りで小さめサイズのため、ミニバッグにも収納できるサイズ感。
バッグとお揃いで持ちたいアイテムです。
【チュールバッグ】 \19,800- （オフホワイト・ピンク）
チュール×バケツ型デザインはトレンド感がありオシャレ度アップ。
ほどよい透け感がこの春にピッタリなデザイン。
ショルダーが付いているので２wayで使用可能。
【バニティバッグ】 \18,700- （オフホワイト・ピンク）
大人気のバニティ型と花柄の組み合わせは相性抜群◎
バッグ正面にはチャームが付けられる金具付き。
ショルダーが付いているので２wayで使用可能。
※チャームは別売りです。
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company