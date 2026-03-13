五輪メダリストと元プロ野球選手が直接指導　大野将平さん・Ｔ-岡田さんのスポーツ教室

豊中市

豊中市は、一般財団法人住野勇財団および一般社団法人青少年育成アスリートプロジェクトと協働し、トップアスリートによる無償のスポーツ教室を実施しています。今年は、オリンピック2大会連続金メダリストの大野将平さんによる「柔道教室」と、元プロ野球選手のT岡田さんによる「野球教室」を開催します。

住野勇財団は、本市とゆかりのある住野勇氏が設立し、福祉・教育・文化など幅広い分野で地域貢献活動を行っています。

また、青少年育成アスリートプロジェクトは、「スポーツを通じて青少年を育成する」を理念に、トップアスリートなどによる無償指導を行っています。

本事業を通じて、子どもたちが一流の技術や姿勢に触れる機会を創出し、夢への挑戦を後押しするとともに、本市のスポーツ環境のさらなる充実を図ります。

柔道教室の概要

過去の教室の様子

日 程：令和8年（2026年）3月29日（日）

１.＜小学生の部＞10時～12時

２.＜中校生の部＞13時半～15時半

会 場：武道館ひびき（豊中市服部西町4-13-2）

対 象：１.市内在住・在学の小学生50人

２.市内在住・在学の中学生50人

講師経歴：・1992年2月3日生まれ。

・現役時代は、リオデジャネイロ2016オリンピック、東京2020オリンピックでの連覇や世界柔道選手権で3度優勝（2013年、2015年、2019年）するなど、輝かしい成績を残す。

・現在は、イギリスで指導者としての研修を積んだのち、旭化成の柔道部コーチとして活躍されている。

そ の 他：詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/sports/sports_topics/judo_by_Ohno.html

野球教室の概要

日 程：令和8年（2026年）4月4日（土）13時～15時

会 場：豊中ローズ球場（豊中市曽根南町1-4-2）

対 象：市内在住・在学の小学校生4～6年生50人

講師経歴：・1988年2月9日生まれ。

・2005年に履正社高校卒業、高校生ドラフト1巡目

でオリックス・バファローズに入団。

・本塁打王（2010年）ベストナイン（2010年）、

ゴールデングラブ賞（2014年）などのタイトルを獲得。

・2024年に現役引退。現在は、オリックス・バファローズのアンバサダーや野球解説者・評論家として活躍されている。

そ の 他：詳細は市ホームページをご覧ください。

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/jinken_gakushu/sports/sports_topics/baseball_by_T-Okada.html