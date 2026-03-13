豊中版 創業支援モデル構築　地域発の起業家が育つプロセスを公開

豊中市

豊中市は、豊中商工会議所と連携して運営する「とよなか起業・チャレンジセンター」において、「地域に根ざしたスモールビジネス支援」と「地域から成長をめざすスタートアップ支援」に一体で取り組む創業支援モデルを構築しました。

本モデルは、創業前から成長加速までを同センターが地域の支援機関・先輩起業家とともに各段階に応じて伴走支援する、エコシステム型の取り組みです。

3月27日に開催する「チャレンジ☆フェスタ」では、本モデルを活用して伴走支援を受けた起業家が、事業立ち上げから成長に至るプロセスを発表します。あわせて、体験型マルシェやプレゼンフォーラムを通じて、地域発の事業が育つ仕組みと成果を紹介します。

チャレンジ☆フェスタの概要

１．日時：令和8年3月27日（金）11:00～18:20

２．場所：文化芸術センター１階 展示室（豊中市曽根東町3丁目7-2）

３．参加費：無料（フォーラムは事前申し込み制・定員50名）

４．内容

■はじまりマルシェ（11:00～16:00）

創業前・創業直後の事業者による参加・体験型マルシェを実施。出展者は、自治体で は先進的な取り組みである起業家の意思決定理論「エフェクチュエーション」を本格導入した創業塾の受講生です。来場者の声を事業改善に反映する仕組みで、地域住民が創業プロセスに参加できる場となっています。

■BCAPプレゼンフォーラム（15:00～18:20）

「地域から成長をめざすスタートアップ支援」の一つである、成長加速支援プログラム（Biz Camp Acceleration Program Toyonaka）の受講生が「5年後の中長期ビジョン」を発表。事業成長をめざす事業者が、実践型プログラムを通じて再構築した成長戦略を公開。地域に根ざしながらも次のステージをめざす、戦略的な事業展開のリアルを共有します。

詳細は、市ホームページをご覧ください

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/jigyosya/seminarkoryu/R8fes.html