『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』３月31日発売

アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、「スタイルフリー」ブランドから“プリン体0※1”“糖質0※2”“甘味料0※3”を実現した発泡酒『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』を3月31日から発売します。

※1: 100ml当たりプリン体0.5mg未満であることを以って、「プリン体ゼロ」を表示（以下同様）

※2:食品表示基準による（以下同様）

※3:原材料には糖類を使用（以下同様）

『アサヒスタイルフリートリプルゼロ』は、従来の製法を見直しビールと同様の醸造・発酵の仕組みを採用することで、発泡酒でありながらビールに近い本格的な飲みごたえを実現しました。当社従来品と比べて麦芽使用量を5倍に増やすことで、麦芽由来のうま味を最大限に引き出しています。

パッケージデザインは、青色をベースに『アサヒスタイルフリー＜生＞』のデザインを踏襲しています。缶体正面に“プリン体0”“糖質0”“甘味料0”と記載することで、商品特長を訴求しています。

糖質などに配慮したビール類は、健康意識の高まりを背景にビール類市場の中で堅調に推移しています。『アサヒスタイルフリー＜生＞』は2007年の発売以来、業界初の“糖質0”の発泡酒として好評です。「食べたいときには糖質ゼロの＜生＞」というメッセージを掲げ、糖質に配慮しながらお酒と一緒に食事を楽しむ生活スタイルを提案しています。

