心に寄り添う供養を─多摩中央葬祭、春の人形供養祭を2026年春に3会場で開催
少子化が進む日本では、子どもの節句を彩った雛人形や五月人形が「飾る機会がなくなった」「捨てるに捨てられない」まま押し入れに眠るケースが増えている。東京・多摩地域で地域密着の葬儀サービスを展開する株式会社多摩中央葬祭（本社：東京都立川市、代表：森山泰文）は、2026年3月22日（日）から4月5日（日）にかけて、国立・府中・昭島の「森の風ホール」3会場にて「春の感謝祭 人形供養祭」を順次開催する。
毎年多くの地域住民に好評を得てきた本イベントでは、僧侶による読経のもと人形・ぬいぐるみ等を丁寧に供養するほか、実際の棺に入る「納棺体験」やベストセラー著者・石毛泰道住職による法話「一語一会」も同時開催。死と向き合いながら「今をより豊かに生きる」きっかけを地域に届ける、葬儀社ならではの終活イベントとして注目される。
森の風ホール国立 昨年の人形供養祭
■「捨てられない思い出」が社会課題に
日本の少子化・核家族化が進む中、かつて子どもの成長を見守った人形たちの「その後」が問題になっている。「顔かたちのあるものをゴミとして出すのは忍びない」という感情的ハードルは根強く、多くの家庭で処分の判断を先送りにしているのが現状だ。
同社はこうした地域の声に長年応えてきた実績があり、毎回多くの参加者から感謝の声が寄せられている。今年も雛人形・五月人形・ぬいぐるみ・こけし・羽子板・お数珠・お写真など、思い出の詰まった品々を受け付ける。
■実際の棺に入る「納棺体験」
「見て、触れて、現物のリアルがわかる」をコンセプトに、実際の棺に入る納棺体験を実施。日常ではまず触れることのない「死のリアル」を体験し、今をより大切に生きることを考える希少な機会だ。テレビ・WEB媒体の映像素材、雑誌・新聞の写真素材として提供可能。当日の取材・撮影を歓迎する。
納棺体験の様子
【ゲスト登壇】石毛泰道住職による法話「一語一会」
ベストセラー『極上のお葬式』著者であり、西東京・金剛寺住職の石毛泰道師が登壇。「一期一会」の精神を通じた、心に残る生き方のメッセージをお届けする。体験セミナー参加者先着30名には著書をプレゼント。
【YouTube連動】デジタル×リアルの終活サポートモデル
同社が運営するYouTubeチャンネル「多摩おそうぎch」では、1級葬祭ディレクターが週2回、葬儀の不安を解消する情報を発信。チャンネル登録者は地域を中心に急増中。今回のイベントもチャンネルと連動し、「知って得する終活情報」をオンライン・オフライン両面から届ける。
多摩おそうぎch ご葬儀関連のお役立ち情報を発信しております。
■ 開催概要
受付時間
11:00～12:00
供養
12:00～12:30
体験セミナー
13:00～14:00（参加無料）
第1回
2026年3月22日（日） 森の風ホール国立（国立市青柳3-18-11）
第2回
2026年3月29日（日） 森の風ホール府中（府中市紅葉丘1-28-5）
第3回
2026年4月5日（日） 森の風ホール昭島（昭島市田中町1-9-1）
供養料
一般 2,000円（当日会員登録で無料／既存会員無料）※本体10体まで
受付対象
雛人形、五月人形、ぬいぐるみ、こけし、羽子板、お数珠、お写真 など
受付不可
ガラス・アクリルケース、ひな壇、巨大なもの、汚れの激しいもの
■ 来場者特典
・ご来場特典：BOXティッシュ5箱プレゼント（1グループにつき1回）
・お子様特典：お菓子の詰め合わせプレゼント
・セミナー特典：各日体験セミナー参加者先着15名に石毛住職著書『極上のお葬式』プレゼント
・入会金無料キャンペーン：当日「たまチュウ安心クラブ」ご登録で通常10,000円の入会費が無料。会員は供養料（本体10体まで）も無料。
■ 会社概要
会社名
多摩中央葬祭株式会社
代表者
森山泰文
本社所在地
東京都立川市
事業内容
葬儀サービス（家族葬ホール「森の風ホール」の運営）
対応エリア
立川・府中・国立・昭島
公式サイト
https://osogi.jp/
YouTube
「多摩おそうぎch」
加盟団体
全葬連
■ 取材・お問い合わせ
多摩中央葬祭株式会社 広報担当
フリーダイヤル：0120-136-841（受付時間 9:00～17:00）
公式サイト：https://osogi.jp/
※当日の取材・撮影は歓迎いたします。事前にご連絡ください。
人形供養祭 チラシ 表 立川市 国立市 昭島市 府中市 調布市 に折込配布
人形供養祭 チラシ 裏 立川市 国立市 昭島市 府中市 調布市 に折込配布
納棺体験