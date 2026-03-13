STV朝の新番組「シャイン！」スタート

概要

札幌テレビ放送株式会社

STV朝の新番組「シャイン！」は「みなさんの朝が、より輝くものになりますように」という願いを込めてつけられました。「朝の生活導線をサポートする」コンセプトのもと、

ニュース・天気・スポーツの３本柱に加え、独自のコンテンツで見ている方がポジティブに１日をスタートするキッカケをつくります。

出演

スタジオ：宮崎愛瑠/西尾優希/五百住有希 天気：竹井愛乃/増山純也

スポーツ：佐々木美波/瀬賀凜太郎 コメンテーター：(月)新垣勇人/(金)折茂武彦・大森健作

▼改編のポイント

・ニュース/天気/スポーツそれぞれで新コーナーを立ち上げ、より見やすい構成に

・レシピやヨガ、アプリ連動企画など幅広いコンテンツで忙しい朝の生活動線をサポート

・情報カメラを効果的に活用。描写を交え道民の生活に寄り添ったコメンタリーを！

キャラクター

ぐうぐう

番組のキャラクターとして誕生した「ぐうぐう」。寝ぐせが特徴のシマフクロウの妖精です。番組の随所に登場し、朝の導き役としての役割を担ってもらいます。

写真左から（竹井愛乃アナウンサー、宮崎愛瑠アナウンサー、五百住有希アナウンサー、西尾優希アナウンサー）