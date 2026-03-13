「おにもち mini」新発売　新生活の食習慣に寄り添う「少量・手軽」な新提案

株式会社ｖｉｔｏｍ

株式会社vitom（本社：東京都品川区東五反田1-6-3、代表取締役：林幹晟）は、完全栄養食「おにもち」シリーズのエクステンション商品として、新商品 「おにもち mini（オニモチ ミニ）」 を3月12日(木)より新規注文受付開始いたします。

3月発売の新商品「おにもちmini」シリーズ

「おにもち」は、忙しい毎日でも、ちゃんと食べるをコンセプトに開発された完全栄養食として、忙しいビジネスパーソンや、登山やランニングといったアウトドアスポーツ層、ローリングストックニーズで支持を拡大。発売からわずか1年で売上は約1000%成長し、定期購入者数・継続率ともに高水準で推移しています。

こうした好調なブランドの背景には、特徴的な商品特性にも関わらず、

・自然食材をベースにした安心感

・日本人の従来の主食であるお米を使った商品

という点が日常に寄り添う食事としてフィットしていることが考えられます。

エクステンション開発の背景

詳細を見る :https://vitom.co.jp/cart/lp/onimochimini

おにもちは発売以降、仕事の合間の食事や運動時の補食、防災備蓄など、さまざまなシーンで活用されてきました。その中でも特に多く寄せられたのが、「朝食として利用している」という声でした。

朝食は本来、一日の活動を始める前のエネルギーを補給する役割を持つ食事です。しかし現実には、時間の制約などから十分に食べられないことも多く、日本では朝食の欠食率も依然として高い状況が続いています。

こうした背景から、私たちは「朝食としてより適した主食とは何か」という視点で商品の再設計を行いました。

その結果生まれたのが、朝食向けに栄養設計を見直した「おにもちmini」です。既存のおにもちの思想を引き継ぎながら、朝の食事としてより取り入れやすい形に設計しました。

進学、就職、異動、引っ越しなど。

生活リズムが大きく変わる新生活シーズンは、食事が後回しになったり、栄養が偏りやすくなったりする時期でもあります。

そうした変化の多い毎日に寄り添い、食事量やタイミングの揺らぎに合わせて、自分のペースで取り入れられる。無理なく続けられる、生活にフィットした健康管理を実現します。

少量・軽量・手軽という新たな価値を加えることで、朝食はもちろん、間食や移動中のエネルギー補給など、より幅広い食シーンに対応します。

おにもち mini の特長

おにもちminiは、朝食としての利用を想定し、栄養設計を見直したおにもちシリーズの新しいラインです。

特徴の一つは、糖質だけでなく栄養の利用を意識した設計です。体内でエネルギーが生成される際には、糖質の代謝を助けるビタミンB1などの栄養素が重要な役割を果たします。

おにもちminiでは、糖代謝に関わるビタミンB1を基準量以上摂取できるよう、原料の配合を設計しました。

おにもちminiでは、ビタミンB1を確実に摂取できるようにラインナップに合わせて、豚肉、まいたけ、玄米、ごまなど、比較的ビタミンB1の配合量が高い食材を組み合わせています。

単に栄養を添加するのではなく、食材の組み合わせとしてビタミンB群やミネラルを含む食材を使用し、商品設計しています。

そのため、おにもちminiは、既存のおにもちの「持ち運べる主食」という特徴を維持しながら、朝食として取り入れやすい栄養設計を目指して開発された商品となっています。

今後の展開

おにもち miniは、既存のおにもちユーザーの利用シーンを拡張するだけでなく、

「新生活を機に食生活を見直したい層」

「完全栄養食には少しハードルを感じていた層」

「まずは少量から試したい層」

への新たな入り口となる商品です。

好調に成長を続ける「おにもち」ブランドの第二章として、今後もラインアップ拡充と食の選択肢の多様化を進めてまいります。

【商品概要】

商品名：おにもち mini

味名：「香るかつお」「大豆と塩こんぶ」「鶏と豚そぼろ」「梅しらす」

発売日：2026年3月13日(金)

内容量：85g/個

価格：2,500円（税込）※8個入りスタートセット

販売方法：公式ECサイト ほか

サイトを見る :https://vitom.co.jp/cart/lp/onimochimini

■「おにもち」とは

「おにもち」は、米をベースに23種の自然素材で実現した主食タイプの完全栄養食です。

お菓子タイプの栄養補助食品とは異なり、噛んで食べる“ごはん”としての満足感を大切にし、忙しい日常の中でも「ちゃんと食べた」という実感を得られることを目指して開発しました。

常温で長期保存が可能で、保存料を使用していないため、日常の食事はもちろん、外出時の携帯食やストック用途まで幅広く対応できる点も特長です。

“特別なときの食品”ではなく、毎日の選択肢として自然に取り入れられる主食として提案しています。

■株式会社vitomについて

株式会社vitomは、「Do the right thing - 人として正しいことをする」を企業理念とするFoodTechスタートアップです。食品業界の持続可能性と信頼性の課題に取り組み、独自の保存技術を活用して「持続可能な食品業の実現」を目指しています。

2024年7月、完全栄養ごはん「おにもち」の発売後、わずか36時間で全プラン（3,100個）が完売し、目標金額の967%を達成しました。代表の林は立命館大学の客員研究員としての知見を活かし、産学連携を通じて「本当に健康を感じられるプロダクト」の開発に取り組んでいます。

企業概要

会社名：株式会社vitom

代表取締役：林幹晟

本社：東京都品川区東五反田1-6-3

設立日：2023年09月

https://vitom.co.jp/page/corporate(https://vitom.co.jp/page/corporate)



WEBサイト（ご購入はこちら）：

・おにもち：https://vitom.co.jp/(https://vitom.co.jp/)

・おにもち mini：https://vitom.co.jp/cart/lp/onimochimini(https://vitom.co.jp/cart/lp/onimochimini)

公式Instagram：https://www.instagram.com/onimochi_vitom(https://www.instagram.com/onimochi_vitom)

公式LINE：https://lin.ee/M83X4HQ(https://lin.ee/M83X4HQ)