広域品川圏の魅力を体感する多彩なコンテンツを、3月28日(土)より順次展開！

〇JR東日本グループが浜松町から大井町駅までで展開する「広域品川圏（Greater Shinagawa）」の共創まちづくりが、2026年3月28日（土）の「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープンと「OIMACHI TRACKS」のまちびらきを機に、本格的に始動します。

○ この度、「広域品川圏」公式LINEアカウントとWEBサイトを新たに展開し、広域品川圏のイベント情報や店舗情報、スタンプラリーなど、多彩なコンテンツを一つにまとめて提供します。街を巡るほど楽しみが広がる新しい回遊体験を実現し、広域品川圏の魅力をより身近に、より便利にお楽しみいただけます。

○ モバイルSuicaを使って広域品川圏を回遊すると、JRE POINTがプレゼントされるほか、モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスが抽選で当たるキャンペーンを実施します。

○ また、広域品川圏を舞台に、多彩なイベントと特別体験が続々登場します。アプリ連動企画や最新テクノロジーを活用した演出を通じて、圏内エリアを巡りながら楽しめる新たな回遊型イベントをお届けします。ぜひ、広域品川圏ならではの特別な体験をお楽しみください。

１．新たなコミュニケーションツールのサービス提供開始！

⑴ 「広域品川圏」公式LINEアカウント

Suica ID番号と連携し、「広域品川圏」公式LINEアカウント上で適切なタイミングで旬な情報やクーポンを配信します。通勤や買い物など日常の行動に合わせて必要な情報が届き、広域品川圏での暮らしがより便利になるポータルとなります。また、街歩き謎解きクエストや、地元店舗・施設と連携したクーポン配信などの提供を順次予定です。

【タッチdeごほうび。ふらっと広域品川圏キャンペーン】

・実施期間：2026年3月28日（土）～30日（月）

【特典１.】：「広域品川圏LINE友達登録」とSuica ID番号連携を行うとノベルティをプレゼントします。

※特設カウンターのエリアによってお渡しするノベルティが異なります。

【特典２.】：大井町駅、品川駅、高輪ゲートウェイ駅、田町駅、浜松町駅のうち「2駅の改札通過」で抽選へ参加できる抽選券を配信します。

※ただし、利用する2駅のうち、必ず「大井町駅」または「高輪ゲートウェイ駅」のいずれか1駅を含むことが必須です。

・賞品：お食事券、招待券、参加賞

※ノベルティ配布および抽選は、TAKANAWA GATEWAY CITYおよびOIMACHI TRACKS設置の特設カウンターにて実施いたします。

・キャンペーン案内サイト：https://greatershinagawa.com/

※詳細や注意事項は、特設サイト等でご確認ください（2026年3月28日公開予定)

⑵ 「広域品川圏」WEBサイト

お客さま一人ひとりの関心や目的に応じて記事を選べる、公式WEBサイトを公開します。圏内エリアにある3つの主要施設※などのおすすめ情報をテーマごとに編集し、1つの記事内で複数施設の魅力を横断的に紹介します。興味のある記事から読み進めるだけで、エリア全体を巡りたくなるような新たな発見と、回遊のきっかけを提供します。

※「TAKANAWA GATEWAY CITY」「OIMACHI TRACKS」「WATERS takeshiba」

WEBサイト：https://greatershinagawa.com/ （2026年3月28日公開予定)

２．広域品川圏限定！モバイルSuicaキャンペーン

⑴JRE POINTプレゼント Wチャンスキャンペーン

期間中にJRE POINTに登録したモバイルSuicaで、高輪ゲートウェイ駅と大井町駅の改札を出場し、両エリアの対象店舗で各500円（税込）以上、合計1,000円以上のお買いものをすると、もれなく200ポイントをプレゼントします。さらに抽選で200名様に10,000ポイントが当たるWチャンスも実施します。

・キャンペーン期間：

2026年3月28日（土）～ 2026年6月30日（火）

・プレゼント条件：

1.JRE POINT WEBサイトで事前エントリー

2.高輪ゲートウェイ駅・大井町駅の両駅でモバイルSuicaによる改札出場

3.高輪ゲートウェイエリアと大井町エリアの各対象店舗で、500円（税込）以上のお買いものまたは飲食

※2と3の条件を、同日に達成する必要があります。

※JRE POINTが貯まるお買い物・ニュウマン高輪でのルミネカーでのお買い物が対象となります。

・Wチャンス企画：条件を満たした方から抽選で200名さまに10,000ポイントをプレゼントします。さらに、「ウォークスルー改札」の体験会参加で、抽選の応募口数がアップします。

【開催場所・日時】3月28・29日：OIMACHI TRACKS

5月13・14日：TAKANAWA GATEWAY CITY

・キャンペーン特設サイト：

https://greatershinagawa.com/lp/suicakenmen2026/

※詳細や注意事項は、特設サイト等でご確認ください（2026年3月28日公開予定）

※キャンペーン内容は、予告なく変更になる場合があります。

※付与するJRE POINは期間限定ポイントです。

⑵広域品川圏×モバイルSuica限定カードフェイスプレゼント

期間中に条件を達成した方に、エリアごとに抽選で合計99,000名（各33,000名）にモバイルSuicaを着せ替えできる広域品川圏オリジナルの限定カードフェイスをプレゼントします。エリアごとに異なるSuicaのペンギンをあしらった特別デザインを3種類ご用意します。

・キャンペーン期間：2026年3月28日（土）～ 2026年4月30日（木）

・プレゼント応募条件：<共通>

1.JRE POINTWEBサイトで事前エントリー

2.モバイルSuica会員登録済みであること

3.「広域品川圏LINE友達登録」とSuica ID番号連携

<各エリア>

4.駅の改札出場および同日対象店舗で500円（税込）以上のお買い物または飲食

※画像はイメージです。デザインは変更になる場合があります

※当キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。

※JRE POINTが貯まるお買い物と、ニュウマン高輪でのルミネカードでのお買い物が対象となります。

・キャンペーン特設サイト：https://greatershinagawa.com/lp/suicakenmen2026/

※詳細や注意事項は、特設サイト等でご確認ください（2026年3月26日14時公開予定)

⑶都区内パス(モバイル) 限定デザイン仕様

モバイルSuicaのアプリにて、広域品川圏をフリーエリアに含む都区内パスを購入する際のメニュー画面で表示されるイラストが期間限定で広域品川圏仕様になります。

・期間：2026年3月28日（土）～6月30日（火）

３．まちびらき記念イベント

⑴ 広域品川圏始動！懐かしの山手線＆東京モノレールXR

OIMACHI TRACKSおよびWATERS takeshibaにて、XR技術を活用した観光体験イベントを開催します。本イベントでは、XR技術で昔懐かしい鉄道車両を再現・展示します。2ヶ所のスポットを巡りXR体験をすると、オリジナル壁紙をプレゼントする特典企画も実施します。XRならではの臨場感を通じて、街の歴史・文化・魅力をより深く感じられる、新たな観光価値の創出をめざします。

1.日時：2026年3月28日（土）～9月30日（水）9:30～16:30

2.場所：【XR体験スポット】

・OIMACHI TRACKS CROSS PLAZA

展示XRコンテンツ車両：旧山手線車両

・WATERS takeshiba

展示XRコンテンツ車両：旧東京モノレール車両

※各会場で異なるXRコンテンツをお楽しみいただけます。

⑵ラッピングシェアサイクル車両の運用開始

鉄道や徒歩では移動しづらい“隙間の距離”をシームレスにつなぐモビリティとして、ドコモ・バイクシェアと協働し、ラッピングを施したシェアサイクル車両の運用を開始します。

1.運用開始日：2026年3月28日（土）12：00～5月31日（日）

※「OIMACHI TRACKS」および「TAKANAWA GATEWAY CITY」から出発する形で運用を開始しますが、シェアサイクルの特性上、出発したポートに戻ってくる運用ではありません。

※運用都合により順次撤去を予定しています。

2.運用開始場所：

・OIMACHI TRACKSポート（TRACKS PARK）

《種類・台数》 Suicaのペンギン、はやぶさ、かがやき、つばさ（2台） 計5台

・TAKANAWA GATEWAY CITY ポート

（THE LINKPILLAR 2・MoN Takanawa:The Museum of Narratives）

《種類・台数》 Suicaのペンギン、はやぶさ 計2台

※シェアサイクルの詳細については、ドコモ・バイクシェアのWEBサイトをご参照ください。

（https://docomo-cycle.jp/tokyo/?lang=ja）

※Suica・モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※SuicaのペンギンはJR東日本のSuicaのキャラクターです。

【参考】「広域品川圏」の概要について

広域品川圏は、羽田空港の国際化やリニア中央新幹線、羽田アクセス線・東山手ルートの開通等により新たな交通基盤整備が進むことで、国際都市東京の「グローバルビジネスゲートウェイ」として大きな発展が期待されるエリアです。

JR東日本グループはこの地域で、関係者と共創しながら駅とまちを一体的に開発する「えきまち一体開発」を連鎖的に推進し、東京の未来を切り開く新たな魅力と価値を創出する都市エリア戦略を展開しています。

また、「Suica」を生活デバイスとして進化させ、移動データを活用したレコメンドやチケッティングなどの機能拡充を通じ、「Suica ID番号」ひとつでシームレスな移動と暮らしを実現するLX（ライフスタイル・トランスフォーメーション）に取り組みます。

広域品川圏を単なる駅（点）の開発の集合ではなく、ビジネス・居住・文化・観光が高度に集積する「都市生活のイノベーションが生まれる先進エリア」と捉え、Suicaを都市のデジタル基盤として位置づけることで、モビリティの未来を拓く立体MaaS構想など、都市生活の新たな価値創出に挑戦していきます。

