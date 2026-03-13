「#かな花フォトコンテスト2025」入賞作品が決定しました！

神奈川県

県では「自慢したい、かながわの花絶景」をテーマに、「#かな花フォトコンテスト2025」を開催し、作品の募集を行いました。このたび、応募総数2,120 作品の中から、フォトグラファーのもろんのんさんに選定いただいた「最優秀作品賞」及び「エリア賞」、かながわ観光親善大使の船越英一郎さんに選定いただいた「かながわ観光親善大使賞」が決定しましたので、お知らせします。

１ 入賞作品

（１）最優秀作品賞

タイトル：「再生の蓮、未来への風」

撮影場所：大磯町

（２）かながわ観光親善大使賞

タイトル：「夜桜と氷川丸」

撮影場所：山下公園（横浜市）

※その他、エリア賞が 14 作品あります。入賞作品の詳細につきましては、次のファイルを御参照ください。

２ 入賞作品の結果発表ページ

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1472-d7bb87230c0cedae06dfa2282bb3811b.pdf

URL：https://www.kanagawa-kankou.or.jp/features/kanahana2025results

３ 入賞作品の活用方法

入賞作品は、今後、GREEN×EXPO 2027の機運醸成を図るため、県公式観光サイト「観光かながわNOW」等へ掲載するほか、県内外でのフォトパネル展示、デジタル広告等で使用し、神奈川の花スポットの魅力発信に活用します。

＜参考＞フォトコンテスト概要

（１）テーマ 自慢したい、かながわの花絶景

（２）募集期間 令和7年10月3日（金曜日）から令和8年1月13日（火曜日）まで

（３）応募方法 Instagramへの投稿

（４）応募総数 2,120作品

（５）入賞区分

・最優秀作品賞 １作品

・エリア賞 14作品（神奈川県の７エリアから、それぞれ２作品）

・かながわ観光親善大使賞 １作品

（６）審査員

【最優秀作品賞、エリア賞】

フォトグラファー もろんのん さん

【かながわ観光親善大使賞】

かながわ観光親善大使 船越 英一郎 さん

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局

観光課国内プロモーショングループ 電話045-210-5767