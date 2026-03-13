New Manual と ADAM ET ROPE′ の別注デニムが登場！確かな技術とこだわりの高さが生む、再現度の高いデニムは必見

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開するADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) は、ハイクオリティーな物作りで、ヴィンテージラヴァーからも愛されるブランド「New Manual（ニューマニュアル）」との別注アイテムを発売します。

本アイテムは、2026年3月28日（土）より、ADAM ET ROPE' HOMME取り扱い店舗および、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン） 」にて販売を開始します。

世界最高峰の加工技術力を背景に持つ実験団体でもある「New Manual」と初めての別注アイテムを制作しました。

本アイテムは、生産背景である岡山の工場にADAM ET ROPE' HOMMEクリエイティブディレクターの坂田 真彦が直接足を運び、自身が所有するヴィンテージデニムをリファレンスに、細部までこだわりを詰め込み仕上げました。

今回、リファレンスとして選んだのは、ディレクターの坂田が所有するリーバイス501より1950年代のレザーパッチの「xx（ダブルエックス）」、1960年代後半の通称「BIG-E（ビッグイー）」と呼ばれる2本のデニム。

唯一無二の色落ちであるヴィンテージデニムの中でも、濃淡がはっきりとしており、アタリやヒゲ、ハチノスがはっきりと出ている個体をもとに、経年変化をヴィンテージデニム非常に忠実に再現しました。

また、土落ちと呼ばれるベージュがかった加工を程よい塩梅で施すことで、新品のデニムでは表現できない独特の雰囲気を表現しました。

さらに、太もも部分やポケット位置のダメージや裾のペイントは、着用者の実際の使用感をダイレクトに感じられる細やかなディテールとして本別注のポイントの一つです。

New Manualの特徴とも呼ぶべき本作でも使用している生地は、1900年代初頭の紡機で紡績し、「死綿」と呼ばれる未成熟な段階で収穫されたワタや、雨に濡れたワタで染まらない物を整理せず、落とさずに使用することにより、100年近く昔の生地特有の自然なムラ感やネップが再現されています。

また、本別注モデルの13.5オンスのセルビッジ生地は、ピュアインディゴ100％の特濃の黒味が強いインディゴ色のNew Manualオリジナル色を採用しております。

New Manual for ADAM ET ROPE'

EX #002 1942 LV JEANS S.WASH

PRICE：\63,800（Tax Included）

SIZE：31 / 33 / 36

COLOR：INDIGO

■販売開始日：2026年3月28日（土）

■取扱店：ADAM ET ROPE' HOMME取扱い店舗、J'aDoRe JUN ONLINE

商品ページはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/pants/pants/GKS16910)

【New Manual（ニューマニュアル）】

世界最高峰の加工技術力を背景に持つ実験団体。

BRAND CONCEPT

ヴィンテージの価値 : 数々の偶然が起こした奇跡的な表現物。

ヴィンテージの開放 : すべての人たちへ、その価値を供給。

ヴィンテージの飛躍 : 時代の物差しで再定義。

ヴィンテージの拡張 : 様々な文化との融合。

New Manual は、ヴィンテージのマニュアルを現代に一新する。

▪公式ホームページ

https://new-manual.com/

▪公式Instagram

https://www.instagram.com/new_manual/(https://www.instagram.com/new_manual/)

【坂田 真彦（アーカイブ&スタイル）】

1970年和歌山県生まれ。高校卒業と同時に上京し、バンタンデザイン研究所に入学。卒業後、いくつかのコレクションブランドを渡り歩く。04年にはデザインスタジオ「アーカイブ&スタイル」を設立し、06年から13年までは青山でヴィンテージショップのオーナーでもあった。現在は、複数の人気ブランドのディレクションを手掛ける。国内外問わず、オリジナルの生地開発からプロダクトデザイン、空間ディレクションまで幅広く活躍中。2025春夏シーズンより、ADAM ET ROPE HOMMEのクリエイティブディレクターとしても活動。