『ブルーアーカイブ』より、ゲーム開発部の「モモイ」「ミドリ」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「『ブルーアーカイブ』1/6スケール 完成品フィギュア」の「モモイ」「ミドリ」を現在、それぞれご案内中です。



●『ブルーアーカイブ』モモイ 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198542&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●『ブルーアーカイブ』ミドリ 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198543&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■『ブルーアーカイブ』1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：各27,500円(税込)


□ブランド：ユニオンクリエイティブ



[モモイ]


□発売日：2026年11月予定


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約235mm(ヘッドホン込)


【素材】PVC/ABS


【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・表情パーツ


・台座



[ミドリ]


□発売日：2026年10月予定


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約240mm(ヘッドホン込)


【素材】PVC/ABS


【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・表情パーツ


・台座



原型：タカトリ


塗装：オタケン


製作協力：En craft



●『ブルーアーカイブ』モモイ 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198542&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




























明るく元気な印象を与えるポージングと、感情表現豊かな表情を丁寧に立体化。視線や口元の造形によって、モモイらしさを表現しました。


衣装のシルエットや細部のディテールにもこだわり、1/6スケールならではのボリュームは、どこから見ても見応えのある仕上がりとなっています。


さらに、表情替えパーツが付属。組み合わせることで、モモイの異なる表情を楽しむことができます。


ゲーム開発部の二人を並べて飾れば、作品の世界観がより一層広がります。



※本製品に「ミドリ」のフィギュアは付属しません。



●『ブルーアーカイブ』ミドリ 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198543&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




























静かに視線を向ける控えめなポージングを丁寧に立体化。表情や造形からミドリの落ち着いた雰囲気をしっかり再現しました。


衣装のシルエットや細部のディテールにもこだわり、1/6スケールならではのボリュームは、どこから見ても見応えのある仕上がりとなっています。


さらに、表情替えパーツが付属。組み合わせることで、ミドリの異なる表情を楽しむことができます。


ゲーム開発部の二人を並べて飾れば、作品の世界観がより一層広がります。



※本製品に「モモイ」のフィギュアは付属しません。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


(C)2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.



