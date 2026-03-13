長野放送『もしかして運命さん？』FNSソフト工場 最優秀番組に決定　TVer・FODで3月13日(金)から配信開始 森田哲矢×大久保佳代子出演すれ違いバラエティー！

株式会社 長野放送左から：森田哲矢／大久保佳代子

【Webサイト】フジテレビ https://www.fujitv.co.jp/fujitv/news/20251582.html

長野放送 https://www.nbs-tv.co.jp/special/moshikashite_unmeisan/

株式会社長野放送(本社:長野市・代表取締役社長: 須垣 有司)は、FNS系列局が番組制作の腕を競う「FNSソフト工場」で最優秀賞を受賞した。受賞番組は、去年11月に放送した『もしかして運命さん？』(出演: 森田哲矢、大久保佳代子)。あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」を覗き見る新感覚すれ違いバラエティー。長野放送が同コンテストで最優秀賞を受賞するのは、２０２３年度「オモシロ未来体験 モシモの21世紀」、２０２４年度「妄想パッキング」に続く３年連続の快挙。受賞を記念して２０２6年3月13日(金)からTVer・FODで配信する。

配信スケジュール

【TVer】URL https://tver.jp/series/srk16e2svl

【FOD】URL https://fod.fujitv.co.jp/title/810f

＜無料見逃し配信: TVer・FOD＞

2026年3月13日(金)～2026年3月27日(金)

＜有料配信: FOD＞

2026年3月13日(金)～ （1年間）

番組概要

〈番組名〉

第26回FNSソフト工場『もしかして運命さん？』（制作：長野放送）

〈放送実績〉

2025年11月21日（金）19時00分～ 長野放送

2026年１月13日(火)26時30分～ フジテレビ （関東ローカル） 他

番組内容

運命とは、人の力を超えた巡り合わせ。友達、恋人、先輩、後輩、仕事仲間・・・。全ての人間関係は運命的な出会いから始まる。しかし偶然すれ違い、通り過ぎていったあの人も、出会っていたら「運命の人」だったのかもしれない。そこで２人のタレントの日常に密着し、偶然すれ違った人や近くにいた人に注目。一体どんな人なのか、どんな人生を送ってきたのか話を聞く。あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」をのぞき見る。

森田哲矢が見た「1億総ドラマ」の世界

街を歩く森田

森田の“すれ違いVTR”には、驚くほど多彩で濃厚な人生が映し出される。娘を守るためにカメラを学び、ついにプロのカメラマンになった女性。偶然同じ料理店に居合わせた２人の社長。東京で夢破れたものの前向きに生きるコーヒーショップ店員。古着をこよなく愛する看護師。どの人生も、ほんの一瞬のすれ違いからは想像できないほど深く、笑える、温かいストーリー。

大久保佳代子が出会った“人生の温度”

愛犬と散歩する大久保

大久保は、仕事現場や愛犬との何気ない散歩の場面でも人生の“奥行き”を持つ多くの人たちとすれ違っていた。保護犬を迎え入れ、数年かけて心を開かせた女性。料理番組に憧れ、制作会社に自ら電話して道を切り開いたフードコーディネーター。結婚について、悩みを抱える女性。イギリスからの移住で文化の違いに悩みつつも、新しい日常を築き上げようとしている若い女性が登場。あの日すぐそばにあった運命の可能性。すれ違った人にひたすら話を聞いてみた。

出演

森田哲矢（さらば青春の光）、大久保佳代子（オアシズ）

ナレーター：バッキー木場

スタッフ

チーフプロデューサー：黒岩祐治（長野放送）

企画・総合演出：内山純一（長野放送）

演出・プロデューサー：岩本雅直（シオン）

プロデューサー：兒玉佳純（シオン）

ディレクター：加藤 杏、田邊恒平（シオン）

構成：カツオ

出演者／総合演出コメント

大久保佳代子

最初、企画の説明を受けた時、「そんな簡単に運命を感じる人なんている？って言うか、まず話をしてくれる人を見つけるのが難しいし」と思っていました。しかしロケの際、制作スタッフの方々の執念にも近い本気度を目の当たりにし、運命を感じる方々が登場するVTRを観させてもらい、本当に面白く素敵な番組だと思いました。受賞、おめでとうございます。

森田哲矢

人って、全員にドラマがあるんですよね。すれ違った人にそこまで興味を持つことなんて普段ないけど、話を聞くと“みんな主役なんや”って思いました。1億総ドラマです。あの時この人と出会っていたら、自分の人生にこんな影響があったかもしれないです。

内山純一（企画・総合演出／長野放送）

『タレントの1日に密着し、すれ違う人に片っ端から声をかけインタビューする。その人の人生や価値観、人となりを幅広く取材し、タレントにとって運命を感じられる要素はないか探る』。最初に企画書を書いたとき、我ながら雲をつかむような話だと思いました。行き当たりばったりの無謀な番組に出演してくれた森田さん、大久保さんに感謝を申し上げます。

そして街行く多くの人たちがこの企画を面白がってくれ、とりとめのないロングインタビューに応じてくれました。撮れ高の見えない地道な取材を積み重ねて、この番組は完成しました。協力してくれた全ての人たちが、僕にとっての『運命さん』だったと思います。本当にありがとうございました！

FNSソフト工場とは

「新しいバラエティ番組を制作する」ことをコンセプトにFNS系列局が制作費を出しあい、ブロック（北海道＆東北、中部、近畿＆中四国、九州＆沖縄、事務局）に分かれ企画を選考。番組制作の腕を競う。

会社概要

株式会社長野放送（Nagano Broadcasting Systems, Inc.）

所在地：〒380-8633 長野県長野市大字中御所字岡田131番地7

設立：1968年4月1日

代表者：代表取締役社長 須垣有司

主な事業内容：地上波テレビジョン放送、番組・イベント制作

URL：https://www.nbs-tv.co.jp/

問い合わせ先

株式会社長野放送 報道制作局（担当：黒岩）TEL：026-227-3000（代表） seisaku@nbs-tv.co.jp