【六本木 鮨悠】大間産本鮪 期間限定コース3万3,000円（税込）提供開始｜30年の職人技と京懐石の美学が交わる、一期一会の鮨体験

株式会社リフィックス

東京・六本木に構える「六本木 鮨悠(https://sushi-yu.jp/)」は、青森・大間産本鮪を主役に据えた**期間限定コースを3万3,000円にてご提供いたします。

大間の荒波で育ち、一本釣りにより水揚げされた本鮪は、その圧倒的な脂の乗りと繊細な旨味において、鮨食材の最高峰に位置づけられています。この希少な素材を、30年にわたり技を磨いてきた職人・山下氏が、京懐石で培った洗練の感性とともに、一貫に込めます。





■ 六本木 鮨悠が貫く4つのこだわり

１. 30年の職人技

京都の老舗料亭をはじめとする名店で長年にわたり研鑽を積んだ料理人・山下氏が担当。古都が育んだ繊細な味覚と、江戸前鮨の伝統が融合した唯一無二のスタイルで、素材の最高の表情を引き出します。

２. 日本酒ソムリエによるペアリング

銘柄・産地・醸造法を知り尽くした日本酒ソムリエが、コースの流れに合わせて一杯一杯を厳選。鮨と日本酒が互いを引き立て合う、奥深いペアリング体験をご提供します。

３. HACCP管理による徹底した鮮度・衛生管理

国際基準であるHACCP（危害分析重要管理点）に基づく衛生管理を徹底。素材が持つ本来の鮮度と安全性を最大限に守り、安心してお召し上がりいただける環境を整えています。

４. NO MSG - 化学調味料不使用

化学調味料に頼らず、素材そのものが持つ旨味を丁寧に引き出すことを信条としています。昆布・鰹などの天然だしと、職人の手加減によってのみ生まれる、本物の味をお届けします。

■ 大間産本鮪について

青森県大間町沖で一本釣りにより漁獲される大間産本鮪は、「マグロの王様」として国内外に知られる最高峰のブランド鮪です。豊富なプランクトンに恵まれた津軽海峡の荒海を回遊することで養われた深い脂と、きめ細やかな筋繊維が生み出す上品な旨味。その希少性と品質の高さから、毎年の初競りでも高値がつくことで知られています。

店舗名

六本木 鮨悠

住所

〒106-0032

東京都港区六本木7-10-1 M's BILD

電話番号

03-6447-1288

営業時間

16:00～23:00（最終受付21:00）

定休日

不定休

公式HP

https://sushi-yu.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/sushi_yu_roppongi