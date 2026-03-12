浜本工芸、福岡ショールームをBiVi福岡へ移転

浜本工芸株式会社

1948年（昭和23年）創業以来、堅実なものづくりと高い品質へのこだわりを強みに、ブランドを築いてきた浜本工芸株式会社（本社：広島県広島市南区出島）は、福岡ショールームを商業施設BiVi福岡（3階）へ移転し、2026年3月13日（金）にリニューアルオープンいたします。

移転を機に、店内は単なる展示スペースの刷新にとどまらず、「家具を通して暮らしを提案する場」としてその役割を拡大いたします。実際の居住空間を模したレイアウトを導入し、来場者が木の質感や座り心地を体感しながら、自身の暮らしに重ね合わせて商品を選べる環境を整えています。

また、専門知識を持つスタッフによるインテリア相談を実施し、住まいの間取りやご家族構成、将来のライフプランに基づく提案を行っています。お客様一人ひとりの暮らしに寄り添い、末永く愛用していただける家具選びをお手伝いいたします。

福岡市中心部に位置するBiVi福岡への移転により、ショッピングやお出かけの合間に気軽にお立ち寄りいただける環境が整いました。九州エリアにおける情報発信の拠点として、より多くのお客様へブランドの魅力を届けてまいります。

リニューアルオープンを記念した特別企画も実施、今後もさまざまなフェアやイベントを通じて新しい暮らしの提案を行ってまいります。

移転を機に新しくなった福岡ショールームをぜひご体感ください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

｜基本情報｜

店名

浜本工芸 福岡ショールーム

住所

福岡県福岡市中央区渡辺通4-1-36 BiVi福岡 3F

営業時間

11:00 - 18:00

休館日

火曜・水曜(祝日除く)

TEL

092-406-1160

ショールームオープン日

2026年3月13日（金）

福岡ショールームへお越しのお客様へ

事前にご予約のうえご来館いただけますと、家具に精通した専門スタッフが準備を整え、よりスムーズにご案内させていただきます。

間取りやご要望に沿った具体的なご相談も落ち着いた環境のもと、ゆっくりとお伺いできますので、ご来館の際は、ぜひ下記の来館予約フォームよりご予約ください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

来館予約 :https://www.hamamotokougei.co.jp/showroom/form/?id=fukuoka

リニューアルの見どころ

01 暮らしを体感できるシーン展示の強化

今回のリニューアルでは、家具をただ「商品」として並べるのではなく、「ここでどんな暮らしが生まれるのか」をイメージしていただける空間づくりを大切にしています。

ダイニングでは家族が食卓を囲んで会話を楽しむ時間、リビングでは一日の終わりにほっとくつろぐひととき、子ども部屋では学習机に向かって成長していく姿――そんな何気ない日常のワンシーンが、自然と思い浮かぶように、空間全体をコーディネートしています。

02 ロングセラー商品と新商品の魅力を体感

新たな福岡ショールームでは、浜本工芸を代表するロングセラー商品と、時代のニーズに応える新商品をあわせて展示しています。

長年支持を集めてきたベーシックな家具シリーズは、無垢材の質感を生かした堅牢なつくりと、飽きのこない普遍的なデザインが特徴。世代を超えて使い継がれる品質の高さや、成長に寄り添う設計思想など、同社のものづくりの原点を体感できます。

一方で、新商品では現代の住環境やライフスタイルの変化に対応した提案を展開。コンパクトな空間にもなじむ設計や、多様なインテリアテイストに合わせやすいデザインなど、新しい暮らし方を意識したラインナップを取り揃えています。

長く愛されてきた定番と、これからの暮らしを見据えた新作。その両方を同じ空間で見比べることで、浜本工芸の一貫した品質へのこだわりと進化の歩みを感じられる展示構成となっています。

03 ゆとりある空間で体感する豊富な展示ラインナップ

今回のリニューアルでは、ショールームの空間構成を見直し、ゆとりあるレイアウトを実現しました。十分な広さを確保することで、家具同士の間隔や動線にも配慮し、実際の住まいに近いスケール感で体感できる環境を整えています。

展示数も充実しており、ダイニングセットやリビング家具、学習机をはじめとする幅広いラインナップを一堂に紹介。素材の違いやサイズバリエーション、張地の違いなども比較しながら検討できる構成としています。

一つひとつの家具を丁寧に見比べながら、空間全体のコーディネートまでイメージできるのが新しいショールームの特徴です。

豊富な展示数と開放感のある空間が、浜本工芸のものづくりの奥行きをより深く伝える場となります。

｜リニューアルオープン記念特典｜

リニューアルオープンを記念し、ご成約いただいたお客様【先着50組様】に、家具づくりの過程で生まれた端材を活用したオリジナルカードケースをプレゼントいたします。

張地として使用している上質な素材を無駄なく生かし、一点一点丁寧に仕立てた特別なアイテムです。色合いや質感の違いもお楽しみいただける、世界にひとつだけの仕上がりとなっております。

数量に限りがございますが、今だけのささやかな特別感を、ぜひお手元でお楽しみいただければ幸いです。

浜本工芸について

1948年の創業以来、木の持つ素材感や温もり、木目の美しさや優しさを活かした家具を作り続けてきた当社は、木製家具の設計・デザインから加工・塗装・組み立て、完成に至るまでの一連の工程を、一貫して広島の自社工場で行っています。

海外生産の家具も多い時代ですが、地元広島で国内生産の家具づくりを堅持し、また、数ある木材の中でも特に「ナラ材」・「オーク材」にこだわり、その加工技術・ノウハウを蓄積してきました。

良質な素材に丁寧な加工を施された家具は、丈夫で長持ちし、飽きがこず、使い込むほどに愛着が増していきます。

住環境が日々変化していく中で、そんな当社ならではの家具を通して、木の温もりや安らぎ、くつろぎをお届けしたいと考えています。これからも家具づくりへの真摯な姿勢を大切にしながら、使う人の日常によりそった家具を作り続けていきます。

浜本工芸HP :https://www.hamamotokougei.co.jp/