SOU・SOU、太秦映画村に新店舗

京都発のテキスタイルブランド〈SOU・SOU〉（代表取締役：若林剛之）は、開業50周年を迎えた『東映太秦映画村』の全体リニューアルに伴い、新店舗「SOU・SOU 宣屋」をオープンいたします。「SOU・SOU 宣屋」では、プロモーションアイテムをはじめ、店舗限定アイテムや厳選アイテムを展開予定です。また、施設内の「扮装屋」にてSOU・SOUの和装レンタルを開始し、個性あふれる和装体験を提供いたします。同施設は2026年3月28日（土）に第1期リニューアルオープンを迎え、名称を『太秦映画村』へ変更。「江戸時代の京へ、迷い込む」をコンセプトに、大人も楽しめる没入型テーマパークとして生まれ変わります。

「SOU・SOU 宣屋」店舗ロゴ新店舗「SOU・SOU 宣屋」

江戸の京都に現れた未来の京都ブランド「SOU・SOU」。新しい日本文化の創造をコンセプトに活動するSOU・SOUのプロモーション拠点です。リニューアルした映画村の街並みの中で、京都の新しい文化を発信します。

“SOU・SOU 宣屋”の商品

ブランドを象徴するテキスタイルデザイン「SO-SU-U」を全面に使用したプロモーションアイテムや、店舗限定・厳選アイテムを展開予定。店舗限定の足袋下は「UE MONOGRAM」（UE＝太秦映画村の意）と「洛中洛外図 江戸頃」の2柄をご用意。

SOU・SOU×太秦映画村和装レンタル

太秦映画村内にある「扮装屋」にて、SOU・SOUの和装レンタルを開始します。SOU・SOUならではの個性あふれる和装体験をお楽しみいただけます。

太秦映画村

2026年3月28日(土)リニューアルオープン

所在地：京都市右京区太秦東蜂岡町10

https://eigamura.com/

【会社概要】

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いながらも、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりを展開。地下足袋や和服、和菓子や家具など、多岐にわたるアイテムを製作・販売。また、様々な分野の企業とのコラボレーションによって、日本のテキスタイルデザインの可能性を広げている。

【問い合わせ先】

商品・お買い物案内 電話：050-3172-1526（営業時間：12:00～17:00 ※水・日曜定休）

取材・メディア掲載 E-mail：press@sousou.co.jp 電話：075-229-6751（代表）

URL：https://www.sousou.co.jp/

