子どもたちが“はじめてのおつかい”に挑戦　きらぼし銀行で体験型一時保育「マネいく」を開催

株式会社あすいく

一時保育検索・予約サービス「あすいく」、および体験型一時保育サービス「ワクいく」を運営する株式会社あすいく（本社：東京都港区、代表取締役：幸脇 啓子）は、体験型一時保育プログラム「マネいく」において、株式会社きらぼし銀行（本店：東京都港区、取締役頭取：渡邊 壽信）と連携し、きらぼし銀行 新綱島支店（新綱島スクエア）にて、未就学児を対象とした「マネいく～きらぼし銀行・新綱島支店ではじめてのおつかい&銀行裏側探検!!」を2026年3月1日（日）に実施しました。

本企画は、物価高やキャッシュレス化が進むなか、子どもたちが実際にお金に触れる機会が減っている現状を受けて企画しました。お金が出来るまでや銀行の役割についてまなび、子ども自身が体験を通して考える力を育むことを目的としたプログラムです。

当日、子どもたちは普段は立ち入ることのできない銀行の裏側に入り、銀行員の仕事や使用している道具を間近で見学。ATMの操作体験や裏側の観察も行い、金融機関の役割や仕組みへの理解を深めました。さらに、本物のお金を手に雑貨店へ行き、自ら商品を選び、支払いを行う「お買い物体験」にも挑戦。

プログラムは、一時保育の経験豊富な保育士が安全に見守る体制のもと、お友だちとともに体験やランチの時間を過ごし、安心できる環境のなかで実社会とつながる学びの機会を得ました。

■『マネいく～きらぼし銀行・新綱島支店ではじめてのおつかい&銀行裏側探検!!』実施概要

日時：2026年3月1日（日）10:00～14:00

会場：きらぼし銀行 新綱島支店（新綱島スクエア内）

対象：年少～年長

参加者数：12名

参加費：無料（条件あり）

主催：株式会社あすいく

協力：株式会社きらぼし銀行

内容：銀行のお仕事紹介／銀行見学＆裏側探検／

お買い物体験／ランチ／制作・アクティビティ

■ドキドキの“はじめてのおつかい”が子どもたちの自信につながる体験に

当日は、集まった子どもたちが、少し緊張した様子でスタートを迎えました。

銀行に入ると、きらぼし銀行の先進的な取り組みのひとつの「アバター銀行員」がお出迎えしてくれます。子どもたちは、「きらにゃん！」とすぐに名前を覚えて、元気に呼びかけたり、きらにゃんと一緒にお話やにらめっこをして楽しい時間を過ごしました。

銀行員がダミーの札束を使用して紙幣を数える手業を披露してくれた際は、子ども達も真似をしながら「10枚あったよ！」と報告する様子も見られました。

その後の買い物体験では、それぞれの個性が表れました。早く買い物に行きたくて待ちきれない子、お金もったね！としっかり確認をして出発する子、少し緊張した表情をする子も。

お店に到着すると、数種類のハンカチの中から購入する商品を選ぶのに、悩むことなくすぐに選べた子がほとんどでした。「ぼくはハンカチいっぱい持っているからママにプレゼントするんだ！」とご家族のプレゼントとして選ぶ子も。レジでお金を差し出す瞬間は、ドキドキした表情をしながらも、買い物を終えるとほっとした笑顔に変わっていました。

ランチの時間には、「ピンクのハンカチを買ったよ！」「お金はむかし中国で出来たんだね！」と今日まなんだ知識や体験を語り合う姿も。最初は緊張していた子どもたちが、体験を通して自信をのぞかせる様子が印象的でした。

イベント終了後に実施した保護者アンケートでは、10点満点の最高評価が多く集まり、「事前にメールをいただき、不安を解消したうえで当日を迎えられて安心でした」「お迎えにいくと、学んだ知識や体験した出来事など嬉しそうに話してくれた」といった声が寄せられました。銀行という実社会の現場で体験できたことが、家庭での学びへとつながる機会になった様子がうかがえました。

■株式会社あすいくについて

株式会社あすいくは、“託児”をキーワードに、保護者も子どももWell-beingな社会づくりを目指し、LINEから1分で一時保育先が見つかるマッチングプラットフォーム「あすいく」を運営しています。

2023年からは、マッチングプラットフォームに加え、駅や百貨店、企業などの「仕事の現場」を舞台に、“ホンモノ体験”と保育を組み合わせた体験型一時保育プログラムを展開。保育士のサポートのもと、子どもたちが現場ならではの魅力に触れながら学べる「体験型一時保育」として、「駅いく」「探いく」「カーいく」などの「ワクいく」シリーズを実施しています。

なかでも鉄道や駅を舞台にした「駅いく」は、満席・キャンセル待ちが続くほどの人気を集めています。保護者の満足度は平均9.6点（10点満点）、リピート参加率も6割超と高い評価を得ており、協業企業との連携も全国へ広がりをみせています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社あすいく

所在地：東京都港区虎ノ門 ２-２-１ 住友不動産虎ノ門タワー２F Ｇ-ＳＴＡ ＳＱＵＡＲＥ

代表取締役：幸脇啓子

設立日：2017年12 月

事業内容：一時保育検索・予約サービス「あすいく」の開発・運営、体験型一時保育サービス「ワクいく」の提供

ＵＲＬ：https://asuiku.co.jp/