『まってたんだよ　ヒカル』を特別養子縁組制度シンポジウムへ寄贈しました

公益財団法人ミダス財団

公益財団法人ミダス財団（所在地：東京都港区、代表：吉村英毅、以下「ミダス財団」）は、

2026年2月14日に実施された特別養子縁組制度シンポジウム（主催：朝日新聞社、こども家庭庁補助事業）にて、特別養子縁組の理解を深める絵本『まってたんだよ ヒカル』を寄贈いたしました。

特別養子縁組制度シンポジウム会場にて

本シンポジウムは、「こどもを育てたいと願う人へ」と題し、特別養子縁組制度の普及啓発を目的として開催されています。第1部は養子当事者の語り、第2部は養親当事者の語り、第3部は支援機関の語りというプログラムになっており、当日は特別養子縁組に関心のある養親希望者の方や、当事者の方、支援者の方が参加されました。

今回寄贈させていただいた『まってたんだよ ヒカル』は、特別養子縁組制度で縁を結んだ家族が生まれた時から生い立ちについて親子で分かち合う物語です。シンポジウム参加者をはじめ、1人でも多くの方が特別養子縁組制度について知っていただき今後の啓発に繋がることを願い、寄贈に至りました。

ミダス財団事業統括玉川のコメント

『まってたんだよ ヒカル』は特別養子縁組当事者のご家庭だけではなく、社会全体が制度を理解し家族について考えるきっかけとなる絵本です。特別養子縁組制度シンポジウムという多様な立場の方が集う場に寄贈させていただくことで、さらに理解が広がることを期待しています。今後も絵本を通し啓発活動を続けていきたいと考えています。

朝日新聞社安藤プロデューサーからのコメント

今回のシンポジウムには、特別養子縁組に関心のあるご夫婦が多くお越しになられています。ご寄贈いただいた絵本は、特別養子縁組家庭の日常があたたかく描かれていて、こどもを迎え入れた生活がどんなものなのか、具体的にイメージする助けになると感じました。シンポジウムに足を運んでいただき、絵本を手に取られたご夫婦が、納得できる自分たちの選択につながっていくことを期待しております。

特別養子縁組シンポジウムについて

こどもを育てたいと願う人へ 特別養子縁組制度シンポジウム

日時：2026年2月14日（土）13：30-15：50

第1部 養子当事者の語り 「ありのままを愛してくれた父母」

第2部 養親当事者の語り 「納得できる選択のための夫婦の心のすり合わせ方」

第3部 支援機関の語り 「それぞれの想いと理念」

ミダス財団について

ミダス財団は、世界中の人々が人生の選択を自ら決定できる社会を目指し社会貢献事業を行う公益財団法人です。株式会社ミダスキャピタル・ミダス企業群等からの寄付金を財源として本質的かつサステイナブルな社会貢献事業を行い、世界中の根本課題を解決していきます。

ミダス財団 概要

名称：公益財団法人ミダス財団

代表：吉村英毅

設立年：2019年

Webサイト：https://midas-foundation.org/