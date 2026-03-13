応募総数11,408件から「最終11件」に選出！京都の就労継続支援B型「ぽっぽ」の夢が、さわかみ投信「#かなえたい夢」ファイナリストに

NPO法人敬天愛人会

京都・一乗寺の就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」（運営：NPO法人敬天愛人会）は、後継者不足により閉業した老舗町中華「北京亭」の看板を引き継ぎ、障がいのあるメンバーが関わる“働く場”をつくるプロジェクトを進行中です。

このたび、独立系投資信託「さわかみファンド」を運用する さわかみ投信株式会社 主催の『#かなえたい夢』プロジェクトにおいて、全国からの応募総数 11,408件 の中から、当事業所の夢が 最終選考（トップ11） に選出されました。

これに伴い、最優秀賞（夢の実現サポート）を決定する 一般投票 が開始されたことをお知らせいたします。

■ 1万件超から選ばれた、私たちの「飾らない夢」

私たちは、「福祉だから応援してほしい」とは考えていません。

「本気でうまいから、また来たい」--そう思っていただける店を、ゼロから本気でつくりたい。

そして、事業で生まれた価値を メンバーの工賃向上や働きがいにつながる仕事づくり に循環させ、 単なる“支援”ではなく、誇りを持てる“本物の仕事” を増やしていく。

町の居場所だった「北京亭」を、地域と福祉が交わる“新しい現場”として再生させたい。

その夢が、全国11,408件の中からファイナリストとして選ばれました。

■ 最優秀賞を決める「一般投票」がスタート

本日より、さわかみ投信様の特設ページにて、最優秀賞を決定するための一般投票が開始されています。

投票期間：～2026年4月12日 まで

投票ページURL：https://www.sawakami.co.jp/lp/kanaetai-yume/

※投票はページ下部の投票フォームからお願いいたします。

「福祉×事業承継」という新しいモデルを京都・一乗寺から全国へ発信するため、広く皆さまの投票による応援をお願い申し上げます。

■ クラウドファンディングも目標達成へラストスパート

この夢の第一歩となる、北京亭の復活資金を募るクラウドファンディングも、現在 125万円以上（達成率83%） のご支援をいただき、最終日に向けてラストスパートに入っています。

ファイナリスト選出という追い風を受け、メンバー・スタッフ一丸となって目標 150万円 達成まで走り抜けます。

クラウドファンディングURL：https://readyfor.jp/projects/pekintei

実施期間：～2026年3月30日

【画像素材・取材について】

本リリースに使用している画像のほか、事業所での商品開発の様子や作業風景の素材提供、および現地での取材も随時受け付けております。

【団体概要】

団体名：NPO法人敬天愛人会

代表：石原 健雄

所在地：〒606-8122 京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町19 リライブ修学院102

事業内容：就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」の運営 等

【お問い合わせ先】

NPO法人敬天愛人会（就労継続支援B型事業所「ぽっぽ」）

担当：扇野 正人

TEL：075-606-5531

MAIL：info@poppo-b.com