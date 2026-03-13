日本音楽著作権協会（JASRAC）、著作権に関する公募型寄付講座「寄付講座JASRACキャンパス」～2026年度の募集受付を5月7日から開始します～

一般社団法人 日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会（本部：東京都渋谷区、理事長：伊澤 一雅、以下「JASRAC」）は、著作権に関する公募型寄付講座「寄付講座JASRACキャンパス(https://academy.jasrac.or.jp/campus/)」の2026年度の募集を5月7日に開始します。

「寄付講座JASRACキャンパス」は、大学などの教育機関における著作権等の教育・研究の一層の充実を目的とした取り組みです。寄付先として決定した教育機関に、著作権等に関する講座の設置・運営に必要な実費相当額（1件当たり年間最大500万円）を寄付します。講座の内容は、法学、教育、文化芸術、エンターテインメント、生成AＩなど、著作権が関連する幅広い分野を対象としています。

昨今、SNSや生成AIの普及に伴い、著作権に関する正しい知識の重要性がますます高まっています。本講座では、寄付先における著作権等の教育・研究を充実させることで、文化芸術および著作権が尊重される社会の実現に向けて、新たな価値の創造や人材の育成に貢献することを目指しています。

これまでの2回の募集では、全国の大学から多数の応募があり、計12校を寄付先として決定しています。今回も、多くのご応募をお待ちしています。

決定した寄付講座一覧(https://academy.jasrac.or.jp/campus/courses/)

＜「寄付講座JASRACキャンパス」募集概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71197/table/108_1_0fbaad104f7d72bcd5412d42f1bb85d0.jpg?v=202603130251 ]

（参考資料）寄付講座JASRACキャンパス募集要項(https://www.jasrac.or.jp/260313_campus.pdf)

■一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）について

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、85年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。



団体名 ：一般社団法人 日本音楽著作権協会（JASRAC）

代表者 ：理事長 伊澤 一雅

本部所在地：東京都渋谷区上原3-6-12

設立 ：1939年11月18日

URL ：https://www.jasrac.or.jp

事業内容 ：音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡および著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業