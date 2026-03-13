【国際ファッション専門職大学】3/28（土）公開講座開催！「独創と模倣の問題圏 ─文芸作品から考える─」

学校法人 日本教育財団

3/28（土）13:00より、公開講座「独創と模倣の問題圏 ─文芸作品から考える─」を実施します。

今回の講座は、『ハチミツとクローバー』と夏目漱石『夢十夜』を切り口に、芸術における「独創」と「模倣」を考察します。創作の源泉が外部の「型」から個人の「内面」へと変容した近代以降、私たちは確固たる自我を見出せず、表現の壁に直面しています。時代を超えて共通するこの創作上の矛盾と、現代の自己の在り方を探ります。

本学への入学を検討している方はもちろん、研究に興味のある方など、どなたでもご参加いただけます。ぜひ、この機会にご参加ください。

■開催概要

日時：2026年3月28（土）10時00分～11時30分

参加費：無料

実施方法：ビデオ会議アプリ「Zoom ウェビナー」にてリアルタイム配信による視聴

参加申込書登録後、ビデオ会議アプリ「Zoom」のURLをメールで送信します。

公開セミナー詳細・申し込み方法：https://www.piif.ac.jp/news/14818/

主催：国際ファッション専門職大学

◆国際ファッション専門職大学について

東京・大阪・名古屋・パリ（CREAPOLE、ESMOD）、ニューヨーク（LIM College）にキャンパスを構える国際ファッション専門職大学は、55年ぶりの国の大学教育改革により、日本で唯一のファッション・ビジネスの新大学制度として2019年4月に開学しました。「服の、先へ。」という理念のもと、服をつくるだけにとどまらず、その先にあるライフスタイル、サービス、カルチャー、コミュニケーションにまで、「クリエイション」と「ビジネス」で世界に変革をもたらす人を育てる大学です。全員が海外のファッション現場を経験する「海外実習・インターンシップ」をはじめ、世界のトップブランドとの連携、世界に誇る日本の繊維産地での実習など「今までにない学び」を実践できるのが特長です。卒業時には国際通用性のある学位として国が認めた専門職の「学士」を取得することができます。

https://www.piif.ac.jp/