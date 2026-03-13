ECOMMIT、河田フェザーと「ダウン」のリサイクルで連携開始　　「宅配PASSTO(パスト)」で、ダウン回収キャンペーン！

株式会社ECOMMIT

ECOMMIT（本社： 鹿児島県薩摩川内市、代表取締役CEO：川野 輝之、以下「ECOMMIT」）は「捨てない社会をかなえる」ために、不要品の回収・選別・再流通のインフラを構築する循環商社です。資源循環サービス「PASSTO（パスト）」を運営し、 暮らしの一番身近な場所で不要になったものを“捨てる”のではなく、次の人につなげるために“パストする”選択肢を提供しています。

この度ECOMMITは、ダウン製品のリサイクルを推進するため、老舗羽毛メーカーである 河田フェザー株式会社（本社：三重県多気郡明和町、代表取締役：河田敏勝）と連携を開始します。

本連携により、PASSTOで回収された衣類のうちリユースが難しいダウン製品を河田フェザーへお渡しし、高度な技術によって再生された「リサイクルダウン」として再び製品へと生まれ変わります。

また、生活者の皆さまにより身近な形で循環に参加いただく機会として、自宅から無料で不要品を手放すことができる「宅配PASSTO」によるダウン回収キャンペーンを開始します。回収キャンペーンに参加いただいた方は、河田フェザーが手がける、最高品質の羽毛をお届けする為の製品ブランド「KWD(ケーダブルディー)」商品の20%OFFクーポンをプレゼントします。不要になったダウンをPASSTOで手放すことで、製品として生まれ変わる「循環型のものづくり」に参加することができます。

羽毛・ダウンは100年以上使うことができる資源。河田フェザーのリサイクル技術と取り組み

羽毛・ダウンは、適切に精製すれば100年以上使用可能な天然の循環資源といわれています。

河田フェザーは、明治24年創業。長年にわたり高品質な羽毛の提供を追求し、原料調達から精製加工までを一貫して自社で管理しています。多気郡明和町のきめ細やかな地下水を使用し、不純物や劣化部分を丁寧に取り除くことで、新毛以上の清浄度を持つリサイクル羽毛へと再生させています。

近年、食肉用水鳥の飼育期間短縮や品種改良、気候変動、食肉需要の変化などにより、良質な羽毛原料の確保は年々困難になる一方で、まだ活用できるダウン製品の多くが廃棄されている現状があります。「このままでは、100年先に良質な羽毛が残らないかもしれない」という危機感から、河田フェザーは2011年に国内で初めて一般消費者向け羽毛リサイクルの仕組みを構築し、羽毛製品を“資源”として回収・再生し、未来へつなぐ循環モデルを確立しています。羽毛を焼却処分すればCO2が排出されますが、リサイクルを選択すれば、資源を活かしながら環境負荷を抑制できます。

ECOMMITと河田フェザーの連携により、ダウン製品の回収をさらに拡大し、資源循環を加速させながら「捨てない社会」の実現を目指していきます。

【KWDダウン商品20%OFFクーポンをプレゼント！】河田フェザー×PASSTO「ダウン回収キャンペーン」を開催

自宅から無料で不要品を手放すことができる「宅配PASSTO」で、ダウン回収キャンペーンを行います。参加いただいた方には、河田フェザーが手がける最高品質の羽毛をお届けする為の製品ブランド「KWD(ケーダブルディー)」のダウン商品の20%OFFクーポンをプレゼント！

・実施期間 ：2026年3月13日(金)～3月29日(日)

・回収品目：ダウン製品全般

・KWD公式WEBサイト：https://kwd.world

・KWD Instagram：https://www.instagram.com/kwd_world

【参加方法】

1. PASSTO公式LINEの「参加できるキャンペーン」から本キャンペーンを選択 。

PASSTO公式LINE：https://bit.ly/4s8NnmB

2. 集荷依頼の前に、お手元のダウン製品を撮影。

3. あとは自宅から発送するだけ！送料・回収費用は無料 。

【注意事項】

・クーポンは回収品の確認後（キャンペーン終了から1～2週間後を目安）に、LINEアプリ内へ付与されます 。

・対象物が写っていない等、本キャンペーンの参加条件を満たしていないと判断された場合はクーポンが付与されない可能性がございます。

・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

河田フェザー株式会社 営業部 リサイクル（回収）マネージャー 永田 美保 氏 コメント

手放されたダウン製品は現在、多くの自治体で可燃性の粗大ごみとして扱われており、約8割がそのまま焼却処理されているのが現状です。良質な羽毛原料の確保が難しくなるなかで、こうした資源が今この瞬間にも焼却されている状況があります。 ダウンジャケット1着には、約10羽分の水鳥の羽毛が使われています。自然由来の素材であるダウンは、本来であれば繰り返し活用できる貴重な資源であり、私たちのリサイクル技術によって、再び品質の高いダウンとして生まれ変わらせることができます。

今回、PASSTOと連携して回収を行うことで、ダウン製品を「捨てる」のではなく「次の人につなげる」という選択肢を生活者の皆さまに知っていただく機会にしたいと考えています。

これからもダウン製品の回収を通じて資源循環への理解を広げ、生活の身近な場所から循環に参加できる取り組みとして展開していきたいと思います。

「PASSTO」について

捨てない社会をかなえる「PASSTO（パスト）」 ～あなたの街の循環ステーション ～

「PASSTO」は、 PASS TOを短縮した造語で、「次の人に渡す、未来へつなぐ」を意味しています。PASSTOは、生活者の身近な場所で資源循環の入口となり、使わなくなった不要品を「回収」し、最適な使い道の「選別」、再活躍させる「リユース・リサイクル」の循環をつくります。PASSTOでお預かりした衣類のリユース・リサイクル率は約98％。単純焼却された場合と比べて、CO2排出量の削減にも貢献しています。

PASSTO official website : https://www.passto.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/passto.jp

PASSTOコンセプトムービー：https://www.youtube.com/watch?v=seu_1WqX1fA

株式会社ECOMMITについて

ECOMMITは「捨てない社会をかなえる」ために、ものが循環するインフラをビジネスで実現する循環商社です。全国7箇所に自社のサーキュラーセンターと物流拠点を持ち、不要になったものを回収・選別・再流通しています。さらに、"ものの流れ"をデータ化する自社開発のトレーサビリティシステムにより、リユース・リサイクル率の算出や、CO2削減量のレポーティングまで行うことで、企業や自治体のサステナビリティ推進に向けたサービスを包括的に提供しています。

https://www.ecommit.jp/