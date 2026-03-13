厚生労働省「みんなの労働ナビ」オープン～“はたらく”の情報はここでチェック！

厚生労働省

厚生労働省(所在:東京都千代田区)は、職業や職場に関する情報、スキルアップ、労働関連法令等、働く方や、企業、支援者の方に役立つ情報を、利用者別・分野別に探せるポータルサイト「みんなの労働ナビ」を公開しました。

〈みんなの労働ナビ TOPページデザイン〉

公開URL：https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/

近年、転職やリスキリングの需要が高まる一方、企業の労働力確保も重要な課題となっています。これに伴い、就職活動を控えた学生やお仕事をお探しの方はもちろん、現在の職場でキャリアアップや働き方の見直しをしたい方、企業の採用・人事担当者、転職・就職を支援するキャリアコンサルタントなど、幅広い方々から労働に関する信頼性の高い情報へのアクセスニーズが一層高まっています。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、さまざまなウェブサイトに掲載されている「はたらく」に関する情報を、利用者の目的に応じて簡単に見つけることができるよう案内するポータルサイト「みんなの労働ナビ」を開設します。

＜利用者別メニューから、知りたい情報に簡単アクセス！＞

メニューは利用者別に、

・求職者（就職・転職希望者）学生の皆様

・在職者の皆様（キャリア形成、働き方）

・企業・事業主の皆様

・支援者の皆様（キャリコン、教育機関など）

の４つに分かれています。利用者別メニューのほかに、分野別一覧から探すこともできます。

＜ハローワークの求人・賃金の動向を地域で見える化！＞

仕事探しを進めるうえでは、求人数の多さや賃金水準など、地域や職種ごとの状況を把握しておくことが重要です。特に、まだ具体的な方向性が固まっていない場合や、新たな職種・地域での就職を検討する際には、こうした情報が判断の助けとなります。

「みんなの労働ナビ」のピックアップ情報として、ハローワークの求人・賃金の動向を「見える化」する特設ページを準備しました。これにより、自分が考えていた職種や地域のデータに加えて、別の職種や近隣県等のデータを比べて見ることができ、就職の選択肢を広げるきっかけになることも期待できます。

■サイトのご紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=57iZMlVLkBc ]

■サイトのご案内リーフレット

【詳しくはこちら】

