ＪＡ全農がカーリング女子日本代表の皆さんを「ニッポンの食」でサポート 「世界女子カーリング選手権大会2026」が３月１４日からカナダで開幕！

ＪＡ全農は、３月１４日（土）からカナダ・カルガリーで開幕する「世界女子カーリング選手権大会2026」に出場するカーリング女子日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援します。

「ニッポンの食」を手に笑顔のカーリング女子日本代表選手の皆さん （写真提供：日本カーリング協会）

全農は、選手の皆さんが海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の皆さんの希望をふまえてニッポンの食を提供しました。主な提供商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に精米やフリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどです。

日本代表チーム「LOCOSOLARE」は、昨年から今年１月にかけて開催されたワールドカーリングチームランキングの対象大会で獲得したポイントが最も高かったため、本大会への出場が決定しました。今回の出場は、2023年大会以来３年ぶり、通算３度目の出場となります。

今大会も「ニッポンの食」をパワーに変え、メダル獲得を目指して戦います。

食材を受け取った藤澤五月選手からは「疲れた時の日本食は、心も体もリフレッシュされます。最高のバックアップを糧に最後まで頑張ります！」とコメントを寄せていただきました。

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【吉田夕梨花 選手コメント】

この度は、新鮮な食材をご提供いただきありがとうございます！

長時間の過酷な試合が予想されますが、今回ご提供いただいた梅干しでリフレッシュできます！ 最後まで高い集中力を維持して戦い抜きますので応援、宜しくお願いいたします！

【鈴木夕湖 選手コメント】

この度は、たくさんの食材サポートをありがとうございます！

海外の地でも、日本の美味しいお米を食べることで最大限のパフォーマンスを発揮できます！全農さんのサポートを糧に最後まで諦めずに頑張りますので、応援宜しくお願いいたします！

【吉田知那美 選手コメント】

この度は、海外では貴重な日本食のご提供をいただきありがとうございます！

練習の合間に手軽に食べられる干し芋は、集中力を切らさないための最高のパートナーです。全農さんのサポートを力に変えて、最高のコンディションを維持しながら戦い抜きます！最後まで応援、宜しくお願いいたします！

【藤澤五月 選手コメント】

この度は、美味しい食材をいただきありがとうございます！

疲れた時の日本食は、心も体もリフレッシュされます。最高のバックアップを糧に最後まで頑張ります！ 日本からの応援も、宜しくお願いいたします！

【小穴桃里 選手コメント】

この度は、心強い食料支援をいただき誠にありがとうございます！

海外というアウェイな環境でも、食べ慣れた日本の味があるだけで驚くほどリラックスして試合に臨むことができます。全農さんに支えていただいた「日本の食の力」を武器に、一戦一戦を全力で勝ち進んでいきます！

チーム一同、結果で恩返しできるよう精一杯頑張りますので、応援宜しくお願いいたします。

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Xアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまでカーリング日本代表選手や卓球日本代表の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからもニッポンの食を通じてカーリング競技を応援します。

【大会概要】

（１）大会名称：世界女子カーリング選手権大会2026

（２）日 程：令和８年３月１４日（日）～３月２２日（日）

（３）出場選手：LOCOSOLARE（小穴選手のみ「小穴鋳造所」）

吉田夕梨花（リード）、鈴木夕湖（セカンド）、吉田知那美（サード）、藤澤五月（スキップ）、

小穴桃里（リザーブ）

（４）詳 細：https://worldcurling.org/events/worldwomens/（英語）