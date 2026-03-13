AI・クラウド時代のストレージ中枢：ディスクアレイコントローラIC市場は2032年13.61億ドル、CAGR7.0%で拡大
ディスクアレイチップはディスクアレイを制御する専用チップで、主にストレージシステムの性能と信頼性を高めるために用いられる。機能や用途の違いによって、いくつかの種類に分類される。
RAID（Redundant Array of Independent Disks）アレイチップは、複数のハードディスクで構成される RAID アレイを制御するチップだ。複数のディスクを組み合わせることで、より高い性能と信頼性を実現し、企業やデータセンターなどのストレージニーズに応える。RAID アレイチップには通常、RAID コントローラ、キャッシュ、電源管理回路、インターフェースコントローラなどのモジュールが含まれ、これらが連携して高速データ転送とデータ冗長バックアップを実現する。
HBA（Host Bus Adapter）アレイチップは、サーバとディスクアレイを接続するためのチップだ。高速データ転送と高い信頼性を提供し、データセンターや企業システムの要求に応える。HBA アレイチップには一般的に 1 つまたは複数の SAS または SATA インターフェースのほか、プロセッサやキャッシュなどのコンポーネントが搭載され、SAS または SATA インターフェースを介してディスクアレイと接続する。
Expander（エクスパンダー）アレイチップは、複数のハードディスクドライブを接続するためのチップだ。複数のドライブを 1 つまたは複数の HBA アレイチップに接続することで、ストレージシステムの拡張性と信頼性を向上させる。Expander アレイチップには通常 1 つまたは複数の SAS インターフェース、プロセッサ、キャッシュなどが含まれ、SAS インターフェースを介して HBA アレイチップと接続し、複数のハードディスクドライブ間でデータを転送する。
トレンド：世界的ディスクアレイコントローラ IC 市場の安定的成長
LP Information の最新レポート「世界ディスクアレイコントローラIC市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/588235/disk-array-controller-ics）に基づき、2026～2032 年の世界ディスクアレイコントローラ IC 市場は年平均成長率 7.0％で拡大し、2032 年には市場規模が 13.61億米ドルに達する見込みである。2021 年の市場規模は 1 億 2101 万米ドルで、2026 年は一時的に 1 億 1971 万米ドルと微減するものの、その後はデータストレージ需要の爆発的増加に牽引されて急速な拡大局面に入る。アジア太平洋地域は最も高い成長ポテンシャルを持ち、新興市場におけるデータセンター建設の増加と企業のデジタル化浸透により、2026～2032 年の年平均成長率は 8.2％に達すると予測される。
インパクト評価
長期的な市場見通しは楽観的だが、半導体産業の景気変動や技術革新の速さにより、製品の寿命サイクルが短縮するリスクが存在する。企業間の競争は、技術開発能力、製品品質、コスト制御力、グローバルなサービスネットワークを中心に展開され、これらの要因が製品の供給可能性と価格決定力を大きく左右する。また、地域別の需要構造の変化に伴い、ローカライゼーション戦略の重要性が増している。
図. ディスクアレイコントローラIC世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344100/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344100/images/bodyimage2】
