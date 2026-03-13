「BitLocker回復キーを入力してください」画面をスキップする方法|4DDiG Partition Manager
パソコンの起動時に「BitLocker回復キーを入力してください」という画面が突然表示され、先に進めず困った経験はありませんか。BitLockerはデータを保護する便利な機能ですが、設定変更やシステムトラブルによって回復キーの入力を求められることがあり、場合によってはブルースクリーンが発生してPCが正常に起動できなくなるケースもあります。
2026年3月13日（金）に更新された「4DDiG Partition Manager」では、新たにBitLocker解除機能が追加され、回復キー画面のスキップやBitLockerによるロックの解除に対応しました。ブルースクリーンが発生した場合でもドライブにアクセスできる可能性があり、より柔軟にトラブルへ対処できるようになっています。本記事では、「BitLocker回復キーを入力してください」画面が表示された場合のスキップ方法を分かりやすく解説します。
4DDiG Partition Managerを無料体験：https://x.gd/UXQD1
「BitLocker回復キーを入力してください」と表示される主な理由
PCの起動時に突然「BitLocker回復キーを入力してください」という画面が表示されると、原因が分からず戸惑う方も多いでしょう。BitLockerはドライブを保護するためのセキュリティ機能のため、システムやハードウェアに変化があった場合に回復キーの入力を求められることがあります。代表的な原因として、次のようなケースが挙げられます。
・PCの部品交換やストレージのアップグレードなど、ハードウェア構成が変更された場合
・WindowsアップデートやBIOS設定の変更などにより、システム環境が変化した場合
・企業や組織のセキュリティポリシー、または暗号化設定の影響で追加認証が必要になった場合
・特にWindows 11では、自動更新やTPM（セキュリティチップ）の状態変化によってBitLockerの認証が再度求められるケースもあります。
BitLocker回復キー入力画面を回避する対処法
PCの起動時にブルースクリーンとともに「BitLocker回復キーを入力してください」という画面が表示されると、通常の操作ができなくなり作業が止まってしまいます。回復キーをすぐに確認できない場合、「BitLocker回復キーが分からない」といった状況で困る方も少なくありません。
方法1：4DDiG Partition Managerを使ってBitLockerロックを解除する
BitLockerの回復キー入力画面が表示されると、PC上でほとんどの操作ができなくなることがあります。そのような場合は、別の正常なパソコンを利用して4DDiG Partition Managerで起動用USBを作成する方法があります。このソフトは操作画面が分かりやすく、初心者でも手順に沿って進めやすいのが特徴です。また、BitLockerでロックされたドライブに対応した解除機能も備えています。
作成したUSBを問題のPCに接続し、PE環境から起動します。PEモードで4DDiG Partition Managerを起動し、BitLocker解除機能を実行することで、回復キーを入力せずにドライブのロックを解除できる場合があります。回復キーが手元にない場合でも、この方法によって回復キー入力画面を回避できる可能性があります。
4DDiG Partition Managerを無料体験：https://x.gd/UXQD1
1.4DDiG Partition Managerを起動し、左側のメニューから「ツールボックス」を選択して「WinPE作成」をクリックし、「開始」を押すと、起動可能なUSBを作成できます。作成した起動可能USBをBitLocker回復画面をスキップしたいパソコンに挿入し、キーボード操作でブートメニュー（機種によって入り方は異なります）を開き、USBから起動を選択してPE環境に入ります。
