Amazonジャンル別ランキング「美容外科・整形」「医療関連語学」「医学関連語学」の３部門で１位を獲得！『目元整形で、人生は20歳若返る』（著者：池田陸）
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、9BeautyClinic（https://9bc.jp/）院長である池田陸氏による『目元整形で、人生は20歳若返る 心臓外科医から美容外科医へ──本物の医師が語る「目元若返り」の真実』がAmazonのジャンル別ランキング「美容外科・整形」「医療関連語学」「医学関連語学」で１位（2026年３月12日20時30分時点）を獲得しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/4814927061
【電子書籍】http://www.amazon.co.jp/dp/B0GQSTM73H
『目元整形で、人生は20歳若返る 心臓外科医から美容外科医へ──本物の医師が語る「目元若返り」の真実』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344108/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
「目元が変わると、人生は変わる」
もし今、鏡を見るたびに疲れた印象や老けた印象に違和感を覚えているなら――その原因は『目元』かもしれません。
本書は、銀座の美容外科クリニック院長であり、元心臓外科医という異色の経歴を持つ池田陸医師が、目元若返り治療の真実を医学的視点と臨床経験の両面から解説した一冊です。
かつて命を救う最前線に立っていた外科医が、なぜ美容医療の世界へ転身したのか。
そこには、日本の医療制度への疑問と、「本当に価値のある医療を届けたい」という強い使命がありました。
本書では、
・目元の老化が与える印象と心理的影響
・クマ、たるみ、シワの原因と正しい理解
・裏ハムラ法、表ハムラ法、脱脂術など各手術の特徴と選び方
・失敗例から学ぶクリニック選びのポイント
・実際の症例とビフォーアフター
・術後ケアと若返り効果を長持ちさせる生活習慣
など、目元整形に関する情報を体系的かつ現実的に解説しています。
美容医療にはリスクがあると言われていますが、
正しい知識と信頼できる医師を選べば、人生を前向きに変える大きな力にもなります。
本書は単なる美容ガイドではありません。
「老いにどう向き合うか」「自分に自信を持って生きるとは何か」を問い直す、人生の選択の書でもあります。
□最近、老けて見られることが増えた
□目の下のクマやたるみが気になっている
□美容整形に興味はあるが不安が大きい
□失敗したくない、後悔したくない
□自然で若々しい印象を取り戻したい
そんな方にこそ読んでいただきたい内容です。
目元は顔の印象の８割を決めると言われています。
そして、目元が変われば、あなたの未来も変わります。
本書が、美容医療に悩むすべての方にとって『判断の武器』となることを願っています。
【著者プロフィール】
池田 陸（いけだ りく）
9BeautyClinic（ナイン ビューティー クリニック）院長
URL：https://9bc.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/dr_riku.ikeda?igsh=MTM0dDBham92dmg4eg%3D%3D&utm_source=qr
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344108/images/bodyimage2】
これまでに大手美容外科の院長、そしてそれ以前には、心臓外科で有名な病院勤務時に主任に就き、心臓外科医として最高峰の技術を身につける。そこで培った高い技術力を生かし、冠動脈というミリ単位の血管を吻合する技術を競うコンテストで優勝した経験を持つ。現在は大手美容外科を経て、銀座に9BeautyClinicを開業。目元の整形などに定評がある。
