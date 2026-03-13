亀田製菓グループの株式会社マイセンファインフード(本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：村井 龍昭)は、いつもの料理にたすだけで簡単に大豆由来のたんぱく質が摂れる「ちょいたしたんぱく新習慣」シリーズを新たに立ち上げ、新商品『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』の2品を2026年3月23日(月)より全国にて新発売します。





『サクサクたんぱく』『ごはんでたんぱく』 3月23日(月)より全国発売！





2025年3月に発売した『マシマシの種 ミンチタイプ』、同9月に発売した『マシマシの種 スライスタイプ』は、スーパーマーケットを中心に展開し、即席めんに手軽にたんぱく質・食物繊維とボリュームをプラスできる点が多くの方々にご好評をいただいています。

その反響を受け、さらにさまざまなシーンでより手軽に、そしておいしくたんぱく質を摂取できることをベネフィットにした新商品『サクサクたんぱく』と『ごはんでたんぱく』を開発いたしました。

「ちょいたし たんぱく新習慣」をキーワードに、より多くのお客様の健康的な食生活に寄与するご提案を進めてまいります。









サクサクたんぱく





■『サクサクたんぱく』 商品特長

●いつものサラダにそのままかけるだけで簡単手軽にたんぱく質が摂れる「大豆と玄米の香ばしクルトン」です

●玄米配合を多くすることで大豆のクセを抑え、そのままでサクサクと食べられる食感に仕上げました。

●1食分(10g)あたりたんぱく質5.7gと食物繊維1.3gを含み、また油脂を使用していないため、非常にヘルシーな素材です。

●大豆と玄米由来の香ばしい風味でサラダやスープのトッピングにオススメですが、そのほかヨーグルトに加えたり、そのままスナック感覚で召し上がっていただいたり、多くの場面でお気軽にご活用いただけます。

●チャック付きのパッケージ(4回分入り)のため、常備していただければ必要なときにすぐにご使用いただけます。









■『サクサクたんぱく』 商品概要

1. 商品名

サクサクたんぱく





2. 規格

40g





3. 発売日

2026年3月23日(月)





4. 価格

オープン





5. 販売チャネル

全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト





6. 公式サイト

JOYGREEN ： https://joygreen.jp/

玄米のマイセン： https://www.maisen.co.jp/









ごはんでたんぱく





■『ごはんでたんぱく』 商品特長

●ごはんを炊くときに加えるだけで簡単手軽にたんぱく質が摂れる「大豆たんぱくの素」です。お米1合あたり10gの使用で、たんぱく質6.8gが摂取できます。

●ごはんと一緒に炊くことで大豆のクセがなくなり、食感はごはんと同程度の柔らかさになります。毎日違和感なく食べ続けていただけます。

●他の雑穀と混ぜて使用したり、炊き込みご飯やピラフの具材など、色々な用途でお気軽にご活用いただけます。

●チャック付きのパッケージで150g入り、お好みの量でお使いいただけます。









■『ごはんでたんぱく』 商品概要

1. 商品名

ごはんでたんぱく





2. 規格

150g





3. 発売日

2026年3月23日(月)





4. 価格

オープン





5. 販売チャネル

全国のスーパーマーケット、JOYGREEN公式サイト、玄米のマイセン公式ECサイト





6. 公式サイト

JOYGREEN ： https://joygreen.jp/

玄米のマイセン： https://www.maisen.co.jp/









【会社概要】

商号 ： 株式会社マイセンファインフード

代表者 ： 代表取締役社長 村井 龍昭

所在地 ： ≪本社≫〒916-0074 福井県鯖江市上野田町十二号七番地一

創業 ： 2014年2月4日

事業内容： アレルギー対応食品、プラントベースフード等の製造・加工・販売

資本金 ： 5,010万円

URL ： https://www.maisen.co.jp/corporate-home/









●「お客様」からの商品に関するお問い合わせ先

株式会社マイセンファインフード お客様相談室

TEL ： 0120-81-0932

受付時間： 月～金曜日 9：00～17：00 祝日・お盆・年末年始を除く