伊豆・村の駅(運営：株式会社村の駅、所在地：静岡県三島市)では、2026年3月16日～4月19日の期間、「春の桜えび食フェス」を開催します。3月下旬から6月に旬を迎える桜えびを使用し、春ならではの味覚をご堪能いただけるイベントです。

当店施設内飲食店舗の「村の駅食堂」「まぐろ道場 寝技食堂」「THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン」「たまご専門店TAMAGOYA」全4店から、渾身の限定メニュー計6品販売を致します。

他にも駿河湾の桜えび商品の販売や、初代桜えび姫を決めるイベントなど桜えびを楽しむイベントも開催致します！ぜひ伊豆・村の駅で、満開の春の味をお楽しみください。





公式HP： http://www.muranoeki.com/





メニュー各種 ※写真はイメージです





■商品詳細

「たまご専門店TAMAGOYA」より

◇駿河湾桜えびのかき揚げと村の野菜の春色オムライス

たまご専門店からお贈りするのは旬の野菜と桜えび、そしてたまごの出会いを表現した、見た目も春らしい色合いのオムライス。日の出たまごのオランデーソースと、濃厚な日の出たまごのふわふわ、とろりオムライス、そして駿河湾産桜えびと村の野菜のかき揚げ。和×洋のコラボ、伊豆・村の駅とTAMAGOYAだからだせたメニューです。

価格 ：1,870円(税込)

アレルギー：卵・えび・乳成分・かに・小麦・牛肉・大豆

駿河湾桜えびのかき揚げと村の野菜の春色オムライス(写真はイメージです)





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇春の紅白丼

キハダマグロとビンチョウマグロ、しらすと桜えびで春の感じを紅白の彩りで仕上げた丼ぶりです。

価格 ：1,280円(税込)

アレルギー：えび・

春の紅白丼





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇まぐろ赤富士丼

まぐろ好きは方必見！キハダマグロにてっぺんにはネギトロと桜えび、しらすを盛り付け、赤富士の色合いを表現しました。

価格 ：2,230円(税込)

アレルギー：えび・ごま

※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています

まぐろ赤富士丼





「まぐろ道場 寝技食堂」より

◇贅沢桜えび海鮮丼

鯛、ウニ、いくら、中とろ、ミナミマグロ、桜えびと贅沢な海の幸が丼ぶりいっぱいに詰まっています。

価格 ：2,980円(税込)

アレルギー：えび・小麦・いくら・大豆・魚介類

※本製品で使用しているしらすはえび・かに・いかが混ざる漁法で採取しています

贅沢桜えび海鮮丼





「THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン」より

◇駿河湾桜えびかき揚げバーガー

駿河湾桜えびと伊豆・村の駅の旬の野菜を使用したサクサクのかき揚げにオリジナルタルタルソースをトッピングし、ふわふわのバンズでサンドしました。香ばしい×サクサク食感と優しいバンズが後引く味に重なり合っています。

価格 ：780円(税込)

アレルギー：卵・えび・小麦・大豆

駿河湾桜えびかき揚げバーガー









■初代「桜えび姫ブランプリ」も開催！伊豆・村の駅桜えびアンバサダー

春の味覚「駿河湾桜えび」の魅力を楽しく発信するイベントとして「桜えび姫コンテスト」を開催いたします。美しさだけでなく、桜えびへの愛情、発信力、そして親しみやすさを大切にした参加型コンテストです。桜えび好きで、その魅力を多くの人に伝えたい方ならどなたでも参加いただけます。





◇応募について

応募者は桜えびをイメージしたピンクコーデで来場し、伊豆・村の駅にて10秒PRと共に、実際に桜えびを味わいながらリアクション・美味しさを表現していただきます。撮影した内容は、公式SNS(Instagram)にて掲載し、来場のお客様やフォロワーさんによる投票で「桜えび姫」を決定します。

グランプリには、伊豆・村の駅「桜えびアンバサダー」に就任！釜揚げ桜えび1年分をプレゼントいたします。また、伊豆・村の駅公式Instagram出演、桜えびPRをして頂く予定です。





参加条件：ピンクコーデ 桜えび好き どなたでも参加可能 Instagram掲載可能な方

参加費用：無料

応募期間：2026年3月10日～22日 ※期間中店頭で撮影致します

投票期間：2026年3月24日～29日 ※Instagram投票

結果発表：20226年3月31日に、店頭・Instagramにて発表致します。





桜えびの美味しさと魅力を楽しく発信する新しい春のイベントとして多くの方のご参加お待ちしています。

初代「桜えび姫ブランプリ」も開催！





■期間中、毎週土日は積み放題イベントや重さ当てイベント開催

土曜日：3月21日・28日・4月4日・11日は桜えび重さ当てイベント開催

日曜日：3月22日・29日・4月5日・12日は桜えびの舞積み放題イベント開催

楽しみながら、桜えびをお得にゲットしよう！

左から)桜えび重さ当て・桜えびの舞積み放題 ※写真はイメージです





■「伊豆・村の駅」について

三島市の国道136号線沿いにある「伊豆・村の駅」は地元のお客様をはじめ観光客のお客様にも人気の伊豆の美味しさを全国に発信する事を目指している“食のテーマパーク”です。地元の生産者さん中心にお野菜が並ぶ農産物直売所をはじめ、美味しい丼ぶりが楽しめるまぐろ道場や伊豆の椎茸をメインに使ったバーガーキッチン、たまご専門店TAMAGOYAが敷地内で楽しむことが出来ます。お野菜・お魚・お肉と食材をはじめ、地域の特産物を使用した調味料やお土産もご用意した地域密着型の商業施設です。

伊豆・村の駅について





■「伊豆・村の駅」概要

店舗名 ：伊豆・村の駅

所在地 ：〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

TEL ：055-984-1217

営業時間：9:00～17:00

寝技食堂〆技一本まぐろ道場 11:00～15:00

肉菜汁餃子「餃一郎」 10:00～15:30

THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン 9:00～16:00

Cafebranch TAMAGOYA 9:30～15:30

定休日 ：年中無休





・伊豆・村の駅 公式サイト

http://www.muranoeki.com/

・寝技食堂〆技一本まぐろ道場 公式Instagram

https://www.instagram.com/izumuranoeki/

・Cafebranch TAMAGOYA 公式サイト

http://izu-tamagoya.com/

・Cafebranch TAMAGOYA 公式Instagram

https://instagram.com/izu_tamagoya?utm_medium=copy_link









【会社概要】

会社名 ：株式会社村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

電話番号：0120-54-0831

代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ：2006年1月