株式会社キッズ・コーポレーション( https://ksengo.co.jp )は、高校生向けキャリアガイダンスについて、開催実績486回に加え、直近の開催決定分28回を含めると、累計開催数が514回となり、500回を突破する見込みとなったことをお知らせいたします。あわせて、これまでに参加・招聘した企業数は延べ4,258社(オンライン参加含む)となりました。





昨年度の開催回数は240回、招聘企業数は2,350社であり、当社のキャリアガイダンス事業は、開催規模・企業参加規模ともに拡大を続けています。すでに2026年度の開催日程も順次決定しており、開催規模は今年度をさらに上回る見込みです。





当社は、全国で高校生向けキャリアガイダンスを展開し、高校生が企業や仕事への理解を深める機会の創出に取り組んでいます。2025年度は44都道府県で計486回開催しており、大阪エリア93回、広島エリア79回、九州エリア63回、東京エリア52回、北海道エリア49回など、全国各地で継続的に実施しています。招聘企業数も延べ4,258社にのぼり、首都圏にとどまらず、各地域で高校生と企業との接点創出を進めてきました。





また、開催内容は職業別説明会、学校説明会、分野説明会、職業体験会、模擬授業、見学会など多岐にわたり、高校生が職業・業界・進学先を多面的に理解できる機会の充実につながっています。









■本取り組みの社会的意義

1.高校生の職業理解と主体的な進路選択を支援

求人票や限られた情報だけでは把握しにくい仕事内容や職場の雰囲気、求められる人物像などを、企業から直接学べる機会を提供します。





2.地域企業と高校生の出会いを創出

全国各地での開催を通じて、地域企業が高校生に自社の魅力を伝える機会を広げるとともに、高校生が地元企業や地域に根ざした働き方を知る接点を創出します。





3.学校現場の進路指導を補完

学校単独では確保が難しい企業接点や情報提供機会を補完し、多様化する進路ニーズに対応する進路指導を支援します。





当社が提供する就職サポートサービスでは、高校生向け企業説明会やキャリアガイダンスの開催に加え、企業研究を支援する情報提供や進路支援に関する各種サービスを通じて、高校生の進路形成と企業の採用活動を支援しています。





株式会社キッズ・コーポレーションは今後も、高校生一人ひとりが将来を具体的に描ける機会を広げるとともに、企業とのより良い出会いを創出し、学校現場・地域社会・産業界に貢献してまいります。









■会社概要

会社名： 株式会社キッズ・コーポレーション

所在地： 〒604-8153 京都府京都市中京区烏丸通四条上る笋町689 京都御幸ビル4F

代表 ： 代表取締役社長 芦北 章吾

URL ： https://manaview.jp