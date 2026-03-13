近鉄は、昨年の４月から１1月まで運行し好評を得た「夜行ひのとり（近鉄名古屋駅発）」「ミッドナイトひのとり（大阪難波駅発）」のツアーを「ミッドナイトひのとり」と名称を統一しました。その第１弾として、２０２６年５月３日（日・祝）の深夜に大阪難波駅発、近鉄名古屋駅発を同タイミングで運行することを決定しました。

本ツアーは、快適性を追求した３列シートのプレミアム席をはじめ、レギュラー席２席をひとりで広々と利用できるレギュラー席単独利用プラン、ご家族やご友人と利用できるレギュラー席ペア席プランを用意しています。

「ひのとり」の座席は、全席バックシェルを設置しており、後ろの座席のお客さまに気兼ねなく最大限までリクライニングしていただける仕様となっています。

翌朝は、名張市の老舗食堂「賛急屋（さんきゅうや）」の特製朝食をご用意し、車内でお召し上がりいただけます。

早朝から深夜までたっぷりと観光のお時間を過ごしていただける「ミッドナイトひのとり」をぜひこの機会に利用いただければと考えています。また、本ツアーは夏休みや秋の連休にも運転を計画しております。

詳細は別紙のとおりです。

別紙

１. ツアー名：「ミッドナイトひのとり」で行く 大阪・名古屋自由散策

２. 実施日：５月３日（日・祝）

※大阪難波発の出発日は翌日４日（月・祝 、 ３日深夜 ）となります。

３. 最少催行人員：６０名

４. 申し込み：２０２６年３月１６日（ 月 ）１０：００から

・近鉄旅の予約センター（ Web 申し込み・クレジット決済のみ）

・以下の近鉄各駅営業所

近鉄難波駅、近鉄上本町駅、 近鉄阿部野橋駅、京都駅、近鉄名古屋駅、

近鉄四日市駅、白子駅、津駅、伊勢中川駅、宇治山田駅、鳥羽駅

５．行 程： 【近鉄名古屋駅発】５月３日（日・祝）

近鉄名古屋駅 +++（ひのとり） +++桑名駅+++ 近鉄四日市駅 +++名張駅

２３：３０頃発 ※約４時間停車

鶴橋駅+++ 大阪上本町駅+++ 大阪難波駅・・・（各自）・・・自由散策

６：２０頃着

【大阪難波駅発】５月４日（月・祝 ,３日深夜）

大阪難波駅 +++（ひのとり）+++大阪上本町駅 +++鶴橋駅 +++名張駅

０：０１頃発 ※約４時間停車

津駅++ 白子駅++ 近鉄四日市駅++ 桑名駅 ++近鉄名古屋駅・・・

７：０５頃着

（各自）・・・自由散策

※途中、名張駅で約４時間停車しますが、下車・降車はできません。

６. 旅行代金：大阪難波駅 から 近鉄名古屋駅まで利用の場合（おとな）

・ プレミアム席利用の場合 ９９００円

・ レギュラー席単独利用の場合 ８０００円（１名 で２席利用）

・ レギュラー席ペア席利用の場合 ６２００円 (２ 名で２席利用）

※旅行代金に含まれるもの

近鉄片道運賃、特急料金（ 片道 ）、ひのとり特別車両料金（ 片道 ）、

朝食代、諸税等を含みます。

※他駅からの設定もございます。

※幼児・乳児の参加は出来ません。

※自由散策中の費用および復路 大阪難波駅・近鉄名古屋駅間の交通費は含まれて

おりません。

（以上）