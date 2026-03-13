　近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区/取締役社長：倉橋 孝壽）は2026年3月22日（日）に、福岡県で4店舗目となる「近鉄の仲介 千早営業所」を開設しますのでお知らせします。


　当社は、近畿圏・首都圏・東海圏・広島圏および福岡圏において不動産仲介・買取事業を行う「近鉄の仲介」を展開しております。福岡エリアにおいては、2022年の「福岡天神営業所」開設を皮切りに、積極的に店舗を拡大してまいりました。この度、発展を続ける福岡市東区の中核拠点「千早」に出店することで、さらなるサービスの向上とシェア拡大を図ります。


　当営業所は、身近に相談できる不動産窓口として、アクセスのよいJR鹿児島本線「千早」駅、西鉄貝塚線「西鉄千早」駅近くの高架下に開設します。

　店内にはプライバシーに配慮した個室の相談ブースに加え、相談会を開催できるセミナールームを設け、売買のみならず不動産に関する相続や有効活用など幅広いニーズに専門スタッフがお応えします。

　また、周辺にお住まいの方々の買い替えや売却ニーズにスピーディーに対応するとともに、より地域に密着した営業活動を行い、地域の方々の信頼に応える営業所を目指してまいります。


　この度の開設により「近鉄の仲介」のネットワークは、近畿圏36営業所・首都圏4営業所・東海圏7営業所・広島圏6営業所・福岡圏4営業所の計57営業所となります。引き続き、全国100営業所体制の構築によるネットワークの拡大を目指すとともに、各エリアにおける更なるサービスの拡充に努めてまいります。


【近鉄の仲介　千早営業所　概要】

所　在　地：　福岡県福岡市東区千早4丁目93番2号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交　　　通：　JR鹿児島本線「千早」駅　

　　　　　　　西鉄貝塚線「西鉄千早」駅　高架下（徒歩1分）

営業開始日：　2026年3月22日（日）

営 業 時 間：　10：00～18：00

定　休　日：　水曜日・木曜日

連　絡　先：　ＴＥＬ：092-661-2333　　ＦＡＸ：092-661-2334

　　　　　　　フリーコール：0800-111-0788　　　

　　   　　　　E-mail：e-chihaya@kintetsu-re.co.jp


【千早営業所　外観】