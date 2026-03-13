近畿大学生物理工学部および大学院生物理工学研究科（ともに和歌山県紀の川市）は、令和8年（2026年）3月20日（金・祝）、和歌山キャンパスにて、令和7年度卒業証書授与式および学位記授与式を挙行します。今回初めて卒業式にスペシャルゲストをお招きし、卒業生に向けて激励のスピーチをしていただきます。【本件のポイント】●生物理工学部卒業証書授与式ならびに大学院学位記授与式を和歌山キャンパスで挙行●当日発表のスペシャルゲストがゲストスピーカーとして登壇し、卒業生を激励●当日会場での参加が叶わない保護者のため、YouTubeでライブ配信【本件の内容】令和7年度生物理工学部卒業証書授与式・大学院生物理工学研究科学位記授与式では、生物理工学部卒業生447人、大学院生物理工学研究科修了生58人が、晴れの日を迎えます。今年は初めてサプライズ演出としてゲストスピーカーをお迎えし、社会に羽ばたく卒業生に激励のメッセージをいただきます。また、在学生がスタッフとして運営に参加し、先輩の旅立ちを応援するほか、友人や家族との記念撮影を楽しめるように、キャンパス内にフォトスポットを3カ所設置します。さらに、当日会場での参加が叶わない方のため、卒業生の保護者限定でYouTubeのライブ配信を行います。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月20日（金・祝）11：00～12：00（開場10：20）場所 ：近畿大学和歌山キャンパス アリーナ （和歌山県紀の川市西三谷930、JR阪和線「紀伊駅」からバスで約25分）出席者：生物理工学部卒業生 447人、大学院生物理工学研究科修了生 58人式次第：開式／国歌／卒業証書・学位記授与／賞状授与／学部長挨拶／学長式辞／来賓紹介／ 卒業生謝辞／校歌／ゲストスピーチ／閉式【関連リンク】生物理工学部https://www.kindai.ac.jp/bost/