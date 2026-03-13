近畿大学工業高等専門学校（三重県名張市）は、令和8年（2026年）3月18日（水）に、「令和7年度 卒業証書・修了証書授与式」を挙行します。【本件のポイント】●総合システム工学科（準学士）162名が卒業、生産システム工学専攻（学士）12名が修了●学業等優秀者を表彰し、学園賞、校長賞、学友会活動功労賞等を授与●来賓から祝辞をいただき、学生の門出を祝福【本件の内容】「令和7年度 卒業証書・修了証書授与式」では、本科 総合システム工学科5年生162名、専攻科 生産システム工学専攻2年生12名がそれぞれ卒業・修了を迎えます。当日は、来賓から祝辞をいただき、門出を祝福します。また、学業等優秀者には、学園賞、校長賞、学友会活動功労賞、校友会長賞、近大高専優秀賞、日本機械学会畠山賞、電子情報通信学会東海支部学業成績優秀賞、全国高専土木工学会近藤賞、日本建築協会賞、土木学会中部支部長賞、名張市長賞、名張商工会議所会頭賞が授与されます。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）3月18日（水）10：00～11：00場所 ：近畿大学工業高等専門学校 体育館 （三重県名張市春日丘7-1、近鉄大阪線「名張駅」からバス約8分「近大高専前」下車）卒業生：本科 総合システム工学科5年生 162名修了生：専攻科 生産システム工学専攻2年生 12名来賓 ：名張市教育委員会教育長 西山嘉一氏 名張商工会議所会頭 亀井喜久雄氏 他 ※来賓は変更になる場合があります。式次第：開式、国歌斉唱、卒業証書・修了証書・学位記授与、賞状ならびに賞品授与、 学校長式辞、来賓祝辞、在学生代表送辞、卒業生・修了生代表謝辞、記念品授与、 卒業・修了記念品目録贈呈、校歌斉唱、閉式【関連リンク】工業高等専門学校https://www.ktc.ac.jp/