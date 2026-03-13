瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、桜えびや新玉ねぎ、ふきのとう、ホタルイカなど、春の趣きに満ちた旬の恵みを織り込んだ『桜香る淡路島会席』を、2026年4月1日（水）から30日（木）までの期間限定で提供いたします。Oh-SOBAR桜香る淡路島会席：https://oh-sobar.com/news/sakura-kaiseki/

瀬戸内海にやわらかな春の色と香りが満ちる頃。Oh-SOBARでは、淡路島の海の幸と山の幸を、軽やかな春仕立てで堪能できる会席をご用意しました。「桜えびとふきのとうの真又」は、桜えびのやさしい甘みとふきのとうのほろ苦さが溶け合い、春の訪れを告げる一品です。続く「ホタルイカ有馬煮と山菜ふき味噌和え」は、今が旬のホタルイカを醤油と山椒に風味豊かにからめ、山菜の香りとともに春の息吹を感じていただけます。メインには、「淡路牛ローストビーフ 新たけのこ和風ステーキ」。じっくり焼き上げた淡路牛に添えるのは、朝堀りのたけのこ。夜のあいだに蓄えられた養分と水分が凝縮されたたけのこが、淡路牛とともに力強い旨味を醸し出します。そして、今月の変わり蕎麦には「桜蕎麦」が登場。淡い桜色の蕎麦は見た目にも心ときめく一品で、あわせるおつゆからも、ほんのり桜の香りが立ちのぼります。締めくくりのデザートには、「淡路島いちごの焼きプリン」。最後の一口まで、淡路島の春をお愉しみいただけます。

店内から一望できる瀬戸内海もすっかり春めき、穏やかな海の景色が広がります。「Oh-SOBAR」で、これから始まる春をごゆっくりご堪能ください。

■Oh-SOBAR 『桜香る淡路島会席』 概要

提 供：2026年4月1日（水）～4月30日（木）提供時間：ランチ／11：00～15：00（ラストオーダー 14：30）ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 20：00）料 金：8,800円（税込）メニュー：◇Oh-SOBAR 桜香る淡路島会席 ・前菜5種盛り／鯛の子と白子の茶碗蒸し、桜蒸し（ミニ）、そらまめ豆腐といかなご釘煮（揚出汁風）、メバルのニラ味噌焼き、赤貝と淡路島レタスサラダ 新玉ねぎドレッシング・椀／桜えびとふきのとうの真又・造り盛合せ／桜鯛、モンゴウイカ、マグロ、サクラマス・焼物／和風コロッケ、新玉ねぎ饅頭、ホタルイカ有馬煮と山菜ふき味噌和え（うど・せり）・メイン／淡路牛ローストビーフ 新たけのこ和風ステーキ・蕎麦／二八蕎麦、桜蕎麦・デザート／淡路島いちごの焼きプリン備 考：食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性がございます詳細・予約：https://oh-sobar.com/news/sakura-kaiseki/住 所：兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2H P：https://www.oh-sobar.comInstagram：https://www.instagram.com/ohsobar/問合わせ：「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） E-mail info@oh-sobar.com