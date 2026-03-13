明日3月14日（土）正午より見逃し配信開始！「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」公式イベントレポート

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパンとの共催で、2026年3月7日（土）にAsue アリーナ大阪にて「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino」を開催しました。

当日のイベントの様子は、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2026年3月14日（土）より見逃し配信を開始します。

視聴ページ：https://bit.ly/4sDRUOn

2009年のスタート以来、「アニメミュージックの魅力を世界へ」をコンセプトに掲げてきたアニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」。2025年に開催された「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino」では約1万人を動員。そして今回、2019年以来の復活となった大阪公演においても約8,000人のファンが詰めかけ、会場は今まで以上の感動と熱狂の渦に包まれました。

そんな「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino（以下、ANIMAX MUSIX OSAKA）」の模様をお伝えします！

トップバッターは11年ぶりの出演となるangela。TVアニメ『シドニアの騎士』より「シドニア」、TVアニメ『不器用な先輩。』の「不器用なI love you」を歌い上げ、会場の熱量を一気に高めた。

続いてはアーティストデビュー５周年を迎えた大西亜玖璃が登場。TVアニメ『このヒーラー、めんどくさい』の「ジェリーフィッシュな君へ」、TVアニメ『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』の「イニミニマニモ」を披露。

鈴木このみ×GRANRODEO

期待と熱気が交差する会場で、「ANIMAX MUSIX」ならではのスペシャルコラボレーションの第一弾がスタートし、鈴木このみ×GRANRODEOが登場。TVアニメ『武装錬金』の「真赤な誓い/福山芳樹」を熱唱し、会場からは割れんばかりの声援と「真赤な誓い！」が鳴り響いた。

芹澤優 feat. MOTSU×angela

熱気が冷めやらぬ中、芹澤優 feat. MOTSU×angelaが「You & Me/田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e」を披露。アーティストの垣根を超えたコラボレーションに会場は大きく沸き立った。

コラボコーナー終了後には佐々木李子が登場し、TVアニメ『異世界黙示録マイノグーラ～破滅の文明で始める世界征服～』の「Majestic Catastrophe」、TVアニメ『リンカイ！』の「Windshifter」を披露し会場を魅了した。

次には上杉真央が「ゼロイグニッション」（TVアニメ『グリザイア：ファントムトリガー』）、「Liberty Seed」を熱唱し、会場を彼女の楽曲の世界観に染め上げた。

その後ファンセレクションパートと称し、ファンの方から寄せられたANIMAX MUSIXでしか見られない、スペシャルコラボレーションを連続で披露。１曲目はi☆Risで「IRIS OUT/米津玄師」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）。2曲目は大西亜玖璃が「花に赤い糸/麻倉もも」（映画『好きになるその瞬間を。～告白実行委員会～』）を熱唱。一夜限りのスペシャルコラボレーションに会場は沸き立った。

続いて、スペシャルコラボレーションの第二弾にオーイシマサヨシ×佐々木李子×GRANRODEOが「創聖のアクエリオン/AKINO from bless4」（TVアニメ『創聖のアクエリオン』）を披露。2025年には20周年を迎えた本作品。イントロが流れると、会場からは歓声が上がり、今でも多くのアニメミュージックファンの心に染み渡る楽曲であることが伺えた。

TRUEは「ユートピア」（『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』）、「ToCoda」（『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前期）を披露し、会場の一体感を高めた。

続いては北宇治カルテットの4名が登場。TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』の「ヴィヴァーチェ」、TVアニメ『響け！ユーフォニアム』の「トゥッティ」を披露。「今日は全国大会といっても過言ではない！」と作品と関連したトークで、会場を沸かせた。

TVアニメ『響け！ユーフォニアム2』にゆかりのある2組が力強く会場を盛り上げた後、第三弾のスペシャルコラボレーションとして、北宇治カルテット×TRUEで本作OPの「サウンドスケープ/TRUE」を歌い会場を盛り上げた。

北宇治カルテット

前半戦のラストにはi☆Risが登場し、「夢へのヒトカケラ」（TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』）を披露。「今日はいつものかわいいi☆Risとは違って刺激的でかっこいいi☆Risを見せたいと思います！」と話し、「Romantic Showdown」で会場を魅了した。

休憩を挟み、後半戦のトップバッターはfripSide！ANIMAX MUSIXのアンケートでリクエストソング１位を獲得した「Two souls -toward the truth--version2023-」（TVアニメ『終わりのセラフ』）を披露した後、「PHASE NEXT」を披露し、会場のボルテージを高めた。

続いて、芹澤優 feat. MOTSUが登場。TVアニメ『MFゴースト』の「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」、「TIMELESS POWER feat. MOTSU」を歌い、アップテンポなユーロビートで会場を盛り上げた。

その後TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』のムービーに合わせて鈴木このみが登場し、本作の「Recollect/鈴木このみ feat. Ashnikko」、TVアニメ『ノーゲーム・ノーライフ』の「This game」を歌唱し会場を沸かせた。

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、「Colorful Dreams! Colorful Smiles!」、「約束になれ僕らの歌」を披露。「大阪は（本作の）映画の舞台の一つにもなっているので、こうやってステージに立てていることがとても嬉しいです！」と話した。

セルフカバーセレクションでは、TRUEがTVアニメ『マクロスΔ(デルタ)』の「僕らの戦場/ワルキューレ」を歌唱。作詞家・唐沢美帆として名を連ねる楽曲を届け、会場を魅了した。

続いて、スペシャルコラボレーションラストは、angela×八木沼悟志＆阿部寿世 from fripSideがTVアニメ『亜人』の「僕は僕であって/angela × fripSide」を披露。その後、茜屋日海夏＆芹澤優＆若井友希＆山北早紀from i☆Ris×虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「繚乱！ビクトリーロード」を歌い上げ、ANIMAX MUSIXならではのコラボレーションに会場は沸きあがった。

後半戦も中盤。盛り上がりの最中でスペシャルアーティストの高橋洋子が登場。「魂のルフラン」（『新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 シト新生』）を歌い、会場のボルテージは最高潮へ。続いてTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の「FLY ME TO THE MOON2020」、「残酷な天使のテーゼ」を披露し会場は熱気に包まれ、最高の盛り上がりを見せた。

高橋洋子

熱狂冷めやらぬ中、シークレットゲストの「Kalafina」が登場。2025年の1月に再結成し、活動を続けている彼女らは、「Magia」（TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』）、「音楽」「heavenly blue」（TVアニメ『アルドノア・ゼロ』）を披露し、妖艶かつ力強いメロディで観客は彼女ら・楽曲の持つ世界観に完全に没入。凄まじい熱気と共に一体となって拳が突き上がった。

Kalafina

その後当日2回目のファンセレクションパート。1曲目は上杉真央×佐々木李子が「空想メソロギヰ/妖精帝國」（TVアニメ『未来日記』）を、2曲目は虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が「1000%Sparking/佐藤利奈・神田朱未・野中藍・小林ゆう」（TVアニメ『ネギま!?』）を披露し、作品を超えるコラボレーションを実現させた。

ANIMAX MUSIX OSAKAもラストスパート。オーイシマサヨシが登場し、「なまらめんこいギャル」、「ニンゲン」（TVアニメ『道産子ギャルはなまらめんこい』）、「君じゃなきゃダメみたい」（TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』）をお届け。「今日はスクールアイドルということで制服を着させてもらっています(笑)」とユーモアあふれるトークを繰り広げた。

アーティストのラストを飾るのはGRANRODEO！TVアニメ『バキ』の「BEASTFUL」、TVアニメ「拷問バイトくんの日常」の「GO GO PARADISE」、TVアニメ『黒子のバスケ』の「Can Do」を熱唱し、会場エンディングへ。

全出演者がステージに集結し、「バリバリ最強No.1」（TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』）を披露し、アーティストと観客が一つになり、この日、この場所でしか実現し得なかった「奇跡の共演」が実現した。アニソンが持つ無限の可能性とパワーを証明した「ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA」。観客の心にいつまでも消えない熱い火を灯し、さらなる高みを目指す次なるステージへの約束を胸に、夢のような一日は華麗に幕を閉じた。



本LIVEはLeminoプレミアムにて見逃し配信を実施。どの瞬間も目が離せない最強ライブをお見逃しなく！



なお、昨年秋に開催された「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」の編集版「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino ～LIVE SELECTION～」も、4月17日（金）正午よりLeminoプレミアムにて配信開始予定です。ぜひあわせてお楽しみください。

【見逃し配信概要】

■公演名：ANIMAX MUSIX 2026 OSAKA supported by Lemino

■配信期間：2026年3月14日（土）正午～3月22日（日）23:59予定

■配信形態：Leminoプレミアム（月額1,540円（税込）※1、初回初月無料※2）

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ5MDQ=?pit_git_type=LIVE_SINGLE&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202603_nr-animax-osaka-0313

■出演アーティスト（五十音順）：

＜SPECIAL ARTIST＞高橋洋子

＜ARTISTS＞i☆Ris/angela/上杉真央（初出演）/オーイシマサヨシ/大西亜玖璃（初出演）/北宇治カルテット/GRANRODEO/佐々木李子（初出演）/鈴木このみ/芹澤優 feat. MOTSU/TRUE/虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（初出演）/fripSide

＜SECRET ARTIST＞Kalafina

※高橋洋子さんのパフォーマンスパート、鈴木このみさんの「Recollect/鈴木このみ feat. Ashnikko」については配信対象外となります。あらかじめご了承ください。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

