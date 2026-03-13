『二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす』シリーズ累計150万部突破記念特設サイト公開＆プレゼント企画開催！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都・品川区）が【アース・スター ノベル】で原作ノベルを刊行し、株式会社スクウェア・エニックス（東京都・新宿区）が【ガンガンコミックスUP！】でコミカライズを刊行する人気作品『二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす』が、シリーズ累計150万部を突破しました。

こちらを記念して、本日3月13日(金)よりプレゼント企画満載のお祝い特設サイトを公開いたしました。

特設サイトではお祝い企画を多数公開中！

特設サイトはこちら :https://earthstar-novel.com/special/1million/nidotensei/

◆十一屋翠先生（原作者）、福きつね先生（イラストレーター）、イケシタ先生（漫画家）よりお祝いメッセージ

◆福きつね先生、イケシタ先生による150万部お祝い記念描きおろしイラスト

◆直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーンのご案内 ほか

これもひとえに日頃より温かく応援してくださっている読者の皆様のおかげです。誠にありがとうございます。今後とも『二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす』をよろしくお願いいたします。

サイン入りイラスト色紙プレゼント企画

▼ご応募はこちらから

150万部記念動 公式YouTubeにて画公開中！

原作ノベル第13巻＆コミックス第10巻 絶賛発売中！

原作ノベル第1～9巻の新装版が刊行決定！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/629_1_56f20d51161fc282eb77a05816e8db24.jpg?v=202603130151 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=mTTnb7BFZEI ]著：十一屋翠 イラスト：イケシタ原作：十一屋 翠 漫画：イケシタ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/629_2_f58a91e563fd9e3c75a2e6ed72ad69dd.jpg?v=202603130151 ]著：十一屋翠 イラスト：福きつね「二度転生した少年はＳランク冒険者として平穏に過ごす ～前世が賢者で英雄だったボクは来世では地味に生きる～」

イラストレーター・福きつね先生が装画を担当する新装版第1～9巻の刊行が決定いたしました。

2026年3月上旬より電子書店にて順次配信を予定しております。

なお、10～13巻の装画はイケシタ先生ご担当となります。

