千原ジュニアがナビゲーター『U-NEXT BOXING.5トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田』をライブ配信！村田諒太が斬る！ ドネア真の評価と増田の実力！U-NEXTオリジナルコンテンツ配信中

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月15日（日）に『U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田』を独占ライブ配信いたします。

軽量級3階級の世界王座戦に加え、レジェンドが参戦するWBA世界バンタム級挑戦者決定戦をお届けする『U-NEXT BOXING.5』。



WBO世界フライ級王者のアンソニー・オラスクアガに飯村樹輝弥が挑戦するタイトルマッチをはじめ、WBA世界ミニマム級では松本流星と高田勇仁による再戦が実現。さらにWBC世界ライトフライ級では、岩田翔吉が2階級制覇王者のノックアウトCPフレッシュマートに挑み、王座返り咲きを狙います。

さらに前回大会『U-NEXT BOXING.4』で大きな反響を呼んだノニト・ドネアが再来日。世界5階級制覇のレジェンドが、WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で“神の左の後継者”増田陸と激突します。

今回も千原ジュニアが大会ナビゲーターとして登場！

『U-NEXT BOXING.2』から3大会連続でナビゲーターを務める千原ジュニアが、本大会でもナビゲーターを担当。大会後半から登場し、試合の見どころや勝敗を分けるポイントを初心者にも分かりやすく解説。臨場感あふれるトークでライブ配信を盛り上げます。





元世界王者が集結！大会直前の特別番組を配信

大会当日15時30分からは、オープニング番組として当日の選手の様子や会場の熱気を交えながら見どころを紹介する『U-NEXT BOXING.5 まもなくスタート！見どころ徹底解説！』を配信します。番組には、元WBC世界バンタム級王者の山中慎介、元WBA世界スーパーフェザー級王者の内山高志、元WBO世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪といった元世界王者の豪華解説陣が出演。森昭一郎アナウンサーとともに大会の注目ポイントを解説しながら大会を紹介し、冒頭2試合の模様もお届けします。

大会をより楽しめるU-NEXTオリジナルコンテンツも多数配信中！

U-NEXT公式格闘技YouTubeでも『U-NEXT BOXING.5』 の出場選手に関連する動画を多数公開中です。元WBAミドル級スーパー王者村田諒太と元WBO世界スーパーフェザー級王者伊藤雅雪による特別対談をはじめ、岩田翔吉の独占インタビューなどをお届けします。さらには伊藤雅雪、増田陸、松本流星の3者による特別対談も実現。また、『U-NEXT BOXING.5』出場選手のFULLFIGHTも期間限定で特別公開中です。リングの裏側にあるストーリーや想いを知ることで、選手の挑戦がさらに胸に迫るはずです。大会本番前にぜひご覧ください。

村田諒太×伊藤雅雪 U-NEXT BOXING.5をガチ見どころ解説！

https://www.youtube.com/watch?v=szX_92WWveQ

岩田翔吉、山本KIDの誕生日に世界奪還へ｜独占インタビュー

https://www.youtube.com/watch?v=mKToFBIYUA0

増田陸×伊藤雅雪 「左で倒せる自信はある！」

https://www.youtube.com/watch?v=lfB44gnb320

松本流星×伊藤雅雪 「相手の得意な展開でも勝つ」

https://www.youtube.com/watch?v=erFS2ygPM0c

【FullFight】「神の左」後継者・増田陸 伝説ドネア超えへ

https://www.youtube.com/watch?v=L5-iDrQrEv4

【FullFight】堤聖也vs伝説ドネア 激闘の記録

https://www.youtube.com/watch?v=aYySVj1ODAU



『U-NEXT BOXING.5 トリプル世界タイトルマッチ+ドネアvs増田』



配信・開催概要

【ライブ配信】2026年3月15日(日) 全試合配信予定

15:00 配信開始｜15:30 開演予定

※試合開始時間、ライブ配信開始時間は後日お知らせします

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013071

【見逃し配信】配信準備完了次第~2026年4月14日(金)23:59まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。

【会場】横浜BUNTAI

