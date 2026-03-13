元AKB48・永尾まりやをめぐる“三角関係”が勃発、RISE王者とイケメン俳優が奪い合い　“伝説のレースクイーン”川瀬もえにイケメン内科医が決死の猛アプローチ！霜降り明星せいやもツッコミ「こらこら！」

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV, Inc.（C）AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第5話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送いたしました。

【動画】

▼元AKB48、イケメン俳優との“おかわりキス”(https://x.com/ABEMA/status/2031965984542884072)

▼元AKB48永尾まりやをめぐる“三角関係”が勃発(https://x.com/ABEMA/status/2031964282112671995)

▼川瀬もえに内科医が決死の猛アプローチ！(https://x.com/ABEMA/status/2031964528213438509)

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/30歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務めます。

■元AKB48・永尾まりやをめぐる“三角関係”が勃発、RISE王者とイケメン俳優が奪い合い「恋愛としてボコボコに」

第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけました。その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされます。

元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり2人で過ごしたい」とストレートに想いを伝え、いい雰囲気になる2人ですが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入します。これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとですが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せない中、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい？」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わします。さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と、せいやも「ゆうと、余裕あんねんな」とコメントしました。のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と、世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せました。

■“伝説のレースクイーン”川瀬もえにイケメン内科医が決死の猛アプローチ！キス＆ハグからオイルを使った秘技に霜降り明星・せいやも思わずツッコミ「こらこら！」

一方、絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーン・もえの元には、一途な思いを抱えた内科医・たかしが現れます。たかしは前回もえがたいじゅと過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて...上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口にします。スタジオのせいやが「上書きオイルって何やねん！」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれる中、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わします。もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら！」と声を張り上げた一方、YOUや谷は「清々しい」「（もえに）刺さってほしい」とたかしにエールを送りました。

完全に恋愛モードに火がついた男性陣の猛攻に、スタジオも大盛り上がりとなった第5話は、現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

（https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p50）

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

＜第5話＞

第5話放送日時：2026年3月11日（水）夜10時～

第5話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p50

＜見逃し配信＞

第1話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p10

第2話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p20

第3話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p30

第4話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2021_s2_p40

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ

