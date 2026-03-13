すれ違いの数だけ、運命があった…「もしかして運命さん？」が2025年度「FNSソフト工場 最優秀番組」に決定！TVer・FODで無料配信中!!
株式会社クリーク・アンド・リバー社の映像分野の子会社である株式会社シオンは、株式会社長野放送と共同でバラエティ番組「もしかして運命さん？」（制作著作：長野放送）を制作し、FNS系列局が番組制作の腕を競う「FNSソフト工場」で最優秀賞を受賞しました。長野放送×シオンが同コンテストで最優秀賞を受賞するのは、2023年度「オモシロ未来体験 モシモの21世紀」、2024年度「妄想パッキング」に続く3年連続の快挙。なお、本番組は3月27日（金）までTVer・FODにて無料でご覧いただけます。
【FOD】https://fod.fujitv.co.jp/title/810f(https://fod.fujitv.co.jp/title/810f)
【FNSソフト工場 とは】
「新しいバラエティ番組を制作する」ことをコンセプトにFNS系列局が制作費を出しあい、ブロック（北海道＆東北、中部、近畿＆中四国、九州＆沖縄、事務局）に分かれ企画を選考。番組制作の腕を競う。
「もしかして運命さん？」番組概要
■内容
運命とは、人の力を超えた巡り合わせ。友達、恋人、先輩、後輩、仕事仲間・・・。全ての人間関係は運命的な出会いから始まる。しかし偶然すれ違い、通り過ぎていったあの人も、出会っていたら「運命の人」だったのかもしれない。そこで２人のタレントの日常に密着し、偶然すれ違った人や近くにいた人に注目。一体どんな人なのか、どんな人生を送ってきたのか話を聞く。あの日、あの時、あの場所でスルーしてしまった「運命の可能性」をのぞき見る。
■配信スケジュール
＜無料見逃し配信: TVer・FOD＞
2026年3月13日（金）～2026年3月27日（金）
＜有料配信: FOD＞
2026年3月13日（金）～（1年間）
■放送実績
2025年11月21日（金）19時00分～ 長野放送
2026年 １月13日（火）26時30分～ フジテレビ（関東ローカル） 他
■出演者
森田哲矢（さらば青春の光）・大久保佳代子（オアシズ）
ナレーター：バッキー木場
■スタッフ
チーフプロデューサー：黒岩祐治（長野放送）
企画・総合演出：内山純一（長野放送）
演出・プロデューサー：岩本雅直（シオン）
プロデューサー：兒玉佳純（シオン）
ディレクター：加藤杏（シオン）、田邊恒平（シオン）
構成：カツオ
【番組制作に関するお問い合わせ】
株式会社シオン
番組制作 担当
https://sionnet.co.jp/contact/
【シオンについて】
テレビ番組制作30年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業様へ「バラエティ化プロデュース(R)」動画制作サービスの提供も開始。動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業へ提供しています。
Webサイト：https://sionnet.co.jp/
X：https://x.com/sioninfo
note：https://note.com/sionnet
会社案内資料DL：https://sionnet.co.jp/guidance_download
【クリーク・アンド・リバー社について】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
Webサイト：https://www.cri.co.jp/
X：https://twitter.com/creekcrv
Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver
note：https://note.com/creek
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg
